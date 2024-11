Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie Menezes den Linksverteidiger in der Schlussphase einwechseln wollte und ihm vor dem geplanten Wechsel an der Seitenlinie taktische Anweisungen gab.

Wie der Verein am Samstag auf der Plattform "X" mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 36-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Einen Grund nannte der viermalige brasilianische Meister nicht. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass ein Streit mit Trainer Mano Menezes beim Liga-Heimspiel gegen Gremio Porto Alegre der Auslöser war.

Marcelo gewann zahlreiche Titel mit Real Madrid

Marcelo stammt aus der Jugend von Fluminense, hatte seine mit Abstand beste Zeit aber in Europa bei Real. Zwischen 2007 und 2022 spielte er für die Königlichen und sammelte in dieser Zeit einen Titel nach dem anderen ein. So gewann er unter anderem fünfmal die Champions League und sechsmal die spanische Meisterschaft. In seiner Hochzeit galt der 58-malige brasilianische Nationalspieler als bester Linksverteidiger der Welt.

Nach einem fünfmonatigen Intermezzo bei Olympiakos Piräus kehrte Marcelo schließlich im Februar 2023 zu Fluminense zurück. Mit dem Verein gewann er in seiner ersten Saison direkt die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur Champions League. Ob Marcelo seine Karriere fortsetzt, ist unklar.