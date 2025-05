Serie A: Atalanta-Fan bei Auseinandersetzung mit Inter-Fan in Bergamo erstochen

Ein tragischer Vorfall hat sich italienischen Medienberichten zufolge in Bergamo ereignet. Ein Atalanta-Fan wurde während einer Auseinandersetzung von einem Inter-Fan erstochen.

Ein Fan des italienischen Fußball-Erstligisten Atalanta Bergamo ist bei einem Streit mit einem Fan von Inter Mailand erstochen worden, wie verschiedene italienische Medien berichten.

Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht zu Sonntag in Bergamo. Der Streit brach in einer Bar im Stadtzentrum aus, der 19-Jährige erstach in der Folge den 26-Jährigen mit einem Messer.

Der Täter stellte sich der Polizei und behauptete, er sei angegriffen worden und habe versucht, seinen Bruder zu verteidigen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Zeugen berichteten, dass vor dem Tod des 26-Jährigen rivalisierende Fangruppen mit Stöcken und Eisenstangen aufeinander losgegangen seien. Der Festgenommene wurde in die Strafanstalt von Bergamo eingeliefert.