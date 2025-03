Was war passiert? Beim Stand von 1:2 aus Sicht Comos beim Auswärtsspiel beim AC Mailand wurde Alli in der 81. Minute eingewechselt und trat gut zehn Minuten später seinem englischen Landsmann Ruben Loftus-Cheek von hinten gegen die Wade.

Das Debüt des Engländers für seinen neuen Klub Como Calcio wurde am Samstag in der Serie A zu einem äußerst bitteren Einstand für Alli - inklusive Platzverweis.

So blieb Schiedsrichter Matteo Marchetti keine Wahl, als den gerade erst eingewechselten Alli nach VAR-Check vom Platz zu stellen.

"Es ist ein schwerwiegender Fehler, den man von jemandem mit seinem Erfahrungsgrad nicht erwarten würde", kritisiert Como-Coach Cesc Fabregas seinen Star anschließend doch sehr deutlich. Immerhin bringt Alli unter anderem die Erfahrung von über 180 Premier-League-Einsätzen für Tottenham und Everton mit.

Umso bitterer für Alli: Die Partie im Mailänder Meazza-Stadion war die erste für ihn nach zwei Jahren ohne Spielpraxis. Das einstige Toptalent unterschrieb erst Anfang 2025 als vereinsloser Spieler beim italienischen Erstliga-Aufsteiger und will am Comer See seine Karriere wieder in Schwung bringen.