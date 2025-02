Lorenzo Lucca von Udinese Calcio trifft gegen US Lecce im ersten Durchgang per Elfmeter. Noch vor der Halbzeit wird der Stürmer ausgewechselt, der Ärger beim Serie-A-Klub ist groß.

Der Freitagabend hielt in der Serie A eine äußerst kuriose Szene bereit. Im Mittelpunkt: Lorenzo Lucca von Udinese Calcio.

In der 29. Minute der Partie gegen US Lecce bekommt der Tabellenzehnte einen Elfmeter zugesprochen. Lucca, Top-Torschütze des Teams, zögert nicht lange und schnappt sich das Leder.

Seine Mitspieler waren damit gar nicht einverstanden, mehrere von ihnen eilten zum Elfmeterpunkt und redeten vehement auf den 24-Jährigen ein. Der Grund: Florian Thauvin, Kapitän des Teams und Elferschütze Nummer eins, stand ebenfalls auf dem Platz.

Nach drei Minuten, in denen Lucca wegen Spielverzögerung auch noch die Gelbe Karte sah, trat er an und schweißte das Leder oben links zum 1:0-Siegtreffer in die Maschen. Trotz des Tores jubelte keiner seiner Mitspieler mit ihm.