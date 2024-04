Fenerbahce erwägt Rückzug aus Süper Lig: Mitglieder stimmen über Austritt ab

Anzeige

Nach mehreren Gewaltvorfällen bröckelt die Beziehung zwischen Fenerbahce Istanbul und der heimischen Süper Lig. Der Verein erwägt sogar einen Rückzug.

In drei Monaten soll sich entscheiden, wie es zwischen der türkischen Süper Lig und dem Istanbuler Klub Fenerbahce SK weitergeht. Nach mehreren Fan-Attacken auf die Mannschaft zieht der Verein sogar einen Rückzug aus der Liga in Betracht. Auf einer außerordentlichen Generalversammlung am Dienstag wurde eine Entscheidung auf die nächste Mitgliederversammlung vertagt.

Ausschlaggebend für die Diskussion war das Skandal-Spiel gegen Trabzonspor Mitte März. Nach dem 2:3 hatten einige Trabzon-Fans den Platz gestürmt und Fener-Profis mit Gegenständen attackiert.

Vereinspräsident Ali Koc führte außerdem einen Angriff auf den Mannschaftsbus und "Doppelstandards" im türkischen Fußballverband als Gründe für den möglichen Austritt an.

Dennoch betonte er, dass ein Ausstieg aus der Liga nur die letzte Option sei. Dass die Abstimmung zu Gunsten eines Liga-Rücktritts ausfällt, ist ohnehin nicht wahrscheinlich. Sie sei eher als Warnung an die Verbands-Verantwortlichen zu verstehen