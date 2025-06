Die Stars Edin Dzeko und Dusan Tadic weigerten sich aus Angst vor Ausschreitungen, im letzten Saisonspiel für Fenerbahce Istanbul aufzulaufen. So kam es zur Verabschiedung in der Klub-Kantine statt im Stadion.

Nach Platz 2 in der türkischen Süper Lig mit elf Punkten Rückstand auf Meister Galatasaray Istanbul verzichteten die beiden Fenerbahce-Stars Edin Dzeko und Dusan Tadic auf die Teilnahme am am abschließenden Saisonspiel gegen Konyaspor.

Eigentlich sollte das Duo im letzten Saisonspiel im heimischen Stadion bei der Partie gegen Konyaspor im Stadion offiziell verabschiedet werden, doch aus Angst vor möglichen Fan-Ausschreitungen verzichteten Dzeko und Tadic darauf und stand gar nicht erst im Spieltagskader.

Stattdessen wurden der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Dzeko und der serbische Star Tadic in er Küche des Trainingsgeländes von Trainer Jose Mourinho und weiteren Funktionären des Vizemeisters verabschiedet.