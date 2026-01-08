Im Halbfinale der Supercopa trifft Real Madrid auf Stadtrivale Atletico. Im Finale wartet bereits der FC Barcelona. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Das Jahr 2026 ist noch jung und trotzdem wird bereits um den ersten Titel gespielt - die spanische Supercopa.

Im zweiten Halbfinale trifft Real Madrid im Stadtderby auf Atletico Madrid. Schon sicher im Finale steht hingegen der FC Barcelona. Die Katalanen gewannen ihr Halbfinale souverän mit 5:0 gegen Athletic Bilbao.

Für Real Madrid ist das Spiel gegen Atletico aus mehreren Blickwinkeln wichtig, denn für die Königlichen geht es nicht nur um einen möglichen Titel. Bei einer Niederlage gegen die "Rojiblancos" könnte der Stuhl von Real-Coach Xabi Alonso wieder leicht anfangen zu wackeln.

Zudem bietet die Supercopa auch in diesem Jahr wieder eine Besonderheit. Die beiden Halbfinals sowie das Endspiel finden NICHT in Spanien statt. Austragungsort des Mini-Turniers ist Dschidda (Saudi-Arabien).

Sowohl bei Fans als auch bei Spielern sorgt dieser Umstand bereits seit Jahren für Diskussionen. Bilbao-Star Inaki Williams äußerte sich zuletzt recht deutlich und erklärte: "Für mich ist es scheiße, in Saudi-Arabien zu spielen".

Zudem werden vor allem die Reisestrapazen, die klimatischen Bedingungen sowie das Thema "Sportwashing" von Fans und Experten immer wieder kritisiert. Allerdings lohnt sich die Austragung in der Wüste für den spanischen Verband: Laut RFEF-Präsident Rafael Louzan verdiente man mit der Vergabe nach Saudi-Arabien (seit 2020, Ausnahme 2021 aufgrund der Corona-Pandemie; Anm. d. Red.) mittlerweile mehr als 50 Millionen Euro.