2. Halbfinale der Supercopa
Atletico Madrid vs. Real Madrid: Supercopa-Halbfinale heute live im TV, Livestream und Ticker - warum findet das Spiel in Saudi-Arabien statt?
- Veröffentlicht: 08.01.2026
- 14:45 Uhr
Im Halbfinale der Supercopa trifft Real Madrid auf Stadtrivale Atletico. Im Finale wartet bereits der FC Barcelona. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.
Das Jahr 2026 ist noch jung und trotzdem wird bereits um den ersten Titel gespielt - die spanische Supercopa.
Im zweiten Halbfinale trifft Real Madrid im Stadtderby auf Atletico Madrid. Schon sicher im Finale steht hingegen der FC Barcelona. Die Katalanen gewannen ihr Halbfinale souverän mit 5:0 gegen Athletic Bilbao.
Für Real Madrid ist das Spiel gegen Atletico aus mehreren Blickwinkeln wichtig, denn für die Königlichen geht es nicht nur um einen möglichen Titel. Bei einer Niederlage gegen die "Rojiblancos" könnte der Stuhl von Real-Coach Xabi Alonso wieder leicht anfangen zu wackeln.
Zudem bietet die Supercopa auch in diesem Jahr wieder eine Besonderheit. Die beiden Halbfinals sowie das Endspiel finden NICHT in Spanien statt. Austragungsort des Mini-Turniers ist Dschidda (Saudi-Arabien).
Sowohl bei Fans als auch bei Spielern sorgt dieser Umstand bereits seit Jahren für Diskussionen. Bilbao-Star Inaki Williams äußerte sich zuletzt recht deutlich und erklärte: "Für mich ist es scheiße, in Saudi-Arabien zu spielen".
Zudem werden vor allem die Reisestrapazen, die klimatischen Bedingungen sowie das Thema "Sportwashing" von Fans und Experten immer wieder kritisiert. Allerdings lohnt sich die Austragung in der Wüste für den spanischen Verband: Laut RFEF-Präsident Rafael Louzan verdiente man mit der Vergabe nach Saudi-Arabien (seit 2020, Ausnahme 2021 aufgrund der Corona-Pandemie; Anm. d. Red.) mittlerweile mehr als 50 Millionen Euro.
Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Supercopa-Duell statt?
- Partie: Atletico Madrid vs. Real Madrid
- Wettbewerb: Supercopa; Halbfinale
- Datum: 08. Januar
- Uhrzeit: 20:00 Uhr
- Austragungsort: King Abdullah Stadion (Dschidda)
Atletico vs. Real heute live: Läuft die Supercopa im Free-TV?
Nein. Die Spiele der spanischen Supercopa werden nicht im Free-TV übertragen.
Atletico Madrid - Real Madrid heute live: Wer zeigt das Spiel aus Saudi-Arabien im Pay-TV?
Im Pay-TV wird das Spiel von Sportdigital übertragen. Für den Zugriff ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Supercopa heute live: Wo kann ich Atletico gegen Real im Livestream sehen?
Habt ihr ein Abo bei Sportdigital, könnt ihr das Spiel auch dort im Livestream verfolgen. Zudem wird der Sender im kostenpflichtigen Abo von DAZN und MagentaSport angeboten.
Eine weitere Möglichkeit bietet Bild+. Auch dort ist aber ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Real Madrid fordert Atletico: Wo gibt's heute einen Liveticker zum Supercopa-Halbfinale?
Einen Liveticker zu Atletico Madrid gegen Real Madrid findet ihr wie gewohnt auf ran.de.
Supercopa-Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Atletico Madrid vs. Real Madrid
- Spiel: Atletico Madrid vs. Real Madrid
- Datum und Uhrzeit: 08. Januar; 20:00 Uhr
- Trainer: Diego Simeone (Atletico Madrid), Xabi Alonso (Real Madrid)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sportdigital
- Livestream: Sportdigital, DAZN, MagentaSport, Bild+
- Liveticker: ran.de