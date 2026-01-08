- Anzeige -
Fußball

FC Arsenal stolpert gegen den FC Liverpool - Rudelbildung nach Schockmoment

Spitzenreiter FC Arsenal ist in der Premier League vom FC Liverpool ausgebremst worden.

Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta kam gegen die Reds um Nationalspieler Florian Wirtz nicht über ein 0:0 hinaus und stolperte erstmals nach fünf Ligasiegen in Folge.

Die Gunners, bei denen Nationalspieler Kai Havertz wie bereits am vergangenen Spieltag im Aufgebot fehlte, konnten die Patzer der Verfolger nicht nutzen, um die Tabellenführung weiter auszubauen. Mit 49 Punkten liegt Arsenal vor Manchester City und Aston Villa (beide 43 Punkte), die sich jeweils mit einem Unentschieden am Vortag hatten zufrieden geben müssen. Liverpool folgt nach dem dritten Remis in Serie auf Rang vier (35).

Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot tat sich dabei zunächst schwer. Die Offensive um Wirtz trat kaum in Erscheinung, Arsenal übte von Beginn an Druck aus und drängte die Gäste immer wieder tief in deren Hälfte. Im zweiten Durchgang dominierte Liverpool die Partie, an gefährlichen Torchancen mangelte es jedoch auf beiden Seiten.

Schockmoment in der Nachspielzeit

Einen Schockmoment gab es in der Nachspielzeit: Da wollte Conor Bradley den Ball klären, verdrehte sich dabei aber unglücklich das Knie und blieb am Boden liegen. Arsenals Martinelli unterstellte seinem Gegenspieler eine Schwalbe und schubste ihn ins Seitenaus.

Danach kochen die Emotionen hoch, es kam zu einer Rudelbildung. Während Bradley mit den Händen vor dem Gesicht vom Feld getragen wurde, sahen Martinelli und Liverpools Ibrahima Konate Gelb.

"Das gehört sich nicht. Besonders in dem Fall, wenn es eine schlimme Verletzung sein könnte", sagte der ehemalige Nationalspieler Shkodran Mustafi bei Sky zu der Szene.

