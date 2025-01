Wie so häufig beim spanischen Rekordmeister steht der Trainer nach solch einem Auftritt schnell in der Kritik. Carlo Ancelotti wurde daher medial angezählt.

Der FC Barcelona deklassiert Real Madrid in der spanischen Supercopa. Dafür werden die Katalanen im Anschluss an die Partie von der internationalen Presse abgefeiert - die Blancos hingegen scharf kritisiert.

La Gazzetta dello Sport (Italien) : "Im Clásico Nummer 259 machte Barcelona auf Madrids Defensivschwächen aufmerksam: Lucas Vázquez und Tchouaméni waren unzureichend. Florentino Pérez will nicht auf dem Transfermarkt tätig werden – mal sehen, ob er seine Meinung ändert. Und mal sehen, was er über Ancelotti sagen wird, der nach dem Clásico im Herbst seinen Job riskiert hatte. Die neun Gegentore in zwei Duellen mit Barça tun höllisch weh."

Sport (Spanien): "Wenn jemand das Finale angezählt beendet, dann Carlo Ancelotti. Der Italiener fand zu keinem Zeitpunkt die richtigen Elemente, um Barça zu kontern. Das war ihm schon beim Clásico im Oktober (0:4) nicht gelungen, geschweige denn beim Clásico in Dschidda. Wenn Real Madrid in dieser Saison auf starke Gegner traf, dann brach ihr System völlig zusammen. Das war gegen Liverpool in der Champions League zu sehen und besonders deutlich in den Begegnungen mit Barça, Ancelottis großem Feindbild."

Mundo Deportivo (Spanien): "Zwei historische Niederlagen in Folge, eine blutiger als die andere, haben die Mannschaft von Carlo Ancelotti in eine neue Identitätskrise gestürzt und den Aufschwung der letzten Wochen ausgebremst."

El Mundo (Spanien): "Barça spaziert durch die Wüste, fegt Madrid mit einer weiteren peinlichen Niederlage vom Platz und gewinnt die Supercopa. (...) Flick hat innerhalb weniger Monate aus einem fußballerisch toten Mann eine solide, mutige und optimistische Mannschaft gemacht."

Marca (Spanien): "Eine weitere Demütigung von Flick für Ancelotti. Barca demontiert Madrid im Finale der Supercopa. Die Blancos, die durch Mbappe in Führung gingen, erlitten einen Kollaps und haben den Platzverweis von Szczesny nicht genutzt. Erhabene Leistungen von Lamine Yamal und Raphinha, der Spieler des Spiels wurde."

AS (Spanien): "Tracht Prügel. Barca überrollt Madrid und gewinnt die Supercopa mit einem genialen Raphinha. Die schlechteste Partie der Blancos seit Jahren trifft auf die stärkste Version von Mbappe."