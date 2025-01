Heldt schien überdies anzudeuten, Drewes habe mehr aus dem Feuerzeug-Kopftreffer gemacht, als nötig gewesen wäre. "Ich bin als Spieler mal getackert worden an der Seitenlinie - und habe weitergespielt", stellte er fest. Er wolle diese Aussage aber neutral und nicht als Kritik gewertet sehen.

Potenzielle Manipulateure müssten "ja nicht nur Fans beider Vereine sein. In Asien kann man auf alles setzen." Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) habe "seine eigenen Regeln über Bord geschmissen".

Geschäftsführer Horst Heldt von Union Berlin sieht durch das Urteil nach dem Bundesliga-Skandalspiel gegen den VfL Bochum Tür und Tor für Betrüger geöffnet. "Es besteht, wenn das Urteil so bleibt, jetzt die Möglichkeit, ein Spiel von außen zu manipulieren", sagte Heldt am Sonntag im Fußball-Talk "Sky90": "Das war vorher nicht der Fall."

Union-Präsident Dirk Zingler sieht Urteil als "Skandal"

Insbesondere das Vorgehen des DFB konnte Heldt in dem Zusammenhang nicht nachvollziehen. Er stellte die kritische Nachfrage: "Was macht der DFB-Kontrollausschuss eigentlich in dieser Verhandlung?"

Außerdem reagierte Heldt auf die anhaltende Kritik, wonach die Eisernen und die Bochumer die Partie nach der Unterbrechung nicht richtig zu Ende gespielt hätten: "Ich hätte mal alle erleben wollen, die dann gesagt hätten, wir sind ja zwei Mann mehr, wir spielen noch zwei, drei Minuten und greifen jetzt das Bochumer Tor an und versuchen, ein Tor zu erzielen. Der DFB, der für Fair Play wirbt und steht, wirft uns vor, dass wir nicht mehr angegriffen haben."

Union-Präsident Dirk Zingler sieht das Urteil als "Skandal" an und hat Einspruch "durch alle Instanzen" angekündigt.

Aktuell stehen die Köpenicker mit 17 Zählern auf dem 12. Rang. Im Winter wurde Bo Svensson als Trainer entlassen, inzwischen steht Steffen Baumgart an der Seitenlinie. Gegen den 1. FC Heidenheim verlor er jedoch seine erste Union-Partie mit 0:2.