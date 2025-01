VfB Stuttgart siegt dank Undav gegen FC Augsburg

Während die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß damit an die internationalen Plätze heranrückte, geraten die Augsburger zunehmenbei. d in den Abstiegskampf.

Hoeneß setzt auf Rotation

Bis zum Ende des Monats stehen bei den Stuttgartern noch fünf Spiele auf dem Programm: in der Bundesliga gegen Leipzig, Freiburg und Mainz, in der Champions League bei Slovan Bratislava und gegen Paris St. Germain. Augsburg, das nur eines seiner vergangenen acht Spiele gewann, wird zunehmend in den Abstiegskampf verwickelt.

Um die Belastung zu steuern, ließ Hoeneß die wiedergenesenen Undav und Jamie Leweling, die seit Anfang November gefehlt hatten, zunächst auf der Bank. Dort saß auch der unter der Woche verpflichtete Jacob Bruun-Larsen. Die Sturmspitze bildeten zunächst Nick Woltemade und Ermedin Demirovic, der vor der Saison für 21 Millionen Euro von Augsburg nach Stuttgart gewechselt war.