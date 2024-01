"The Italian Dream": Serie A startet Fußball-Talentshow

Die Serie A kündigte eine Kooperation mit der Streaming-Plattform "STARZPLAY" an, um eine Reality-TV-Show in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu produzieren. An der Show mit dem Titel "The Italian Dream" sollen junge Fußball-Talente aus Saudi-Arabien, Ägypten, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten teilnehmen... © Lega Serie A