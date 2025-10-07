Anzeige
U21 live auf ProSieben mAXX, Joyn und ran.de

U21-EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Griechenland im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 10.10.2025
  • 16:14 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Griechenland. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Den Start in die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft hat der DFB-Nachwuchs gemeistert.

Anfang September gewann das Team von Antonio Di Dalvo deutlich mit 5:0 gegen Lettland. Überragender Mann war dabei Nicolo Tresoldi, der gleich drei Treffer erzielte.

Fußball, Nachwuchs, Saison 2025 26, U21, U 21 EM-Qualifikation (Gruppe F 3. Spieltag) in Rostock, Deutschland - Lettland, v. l. Trainer Antonio Di Salvo (U21, Deutschland), Nicolo Tresoldi (U21, De...

U21-EM-Quali live auf Joyn: Deutschland vs. Griechenland am 10.10. ab 17:30 Uhr

Die Spiele der U21 live auf Joyn.

Eben jener Tresoldi dürfte auch gegen Griechenland im Fokus stehen. Zudem feiert unter anderem Bayern-Neuzugang Tom Bischof sein Debüt für die U21.

So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

U21-EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Griechenland live: Datum, Uhrzeit, Ort

  • Paarung: Deutschland U21 vs. Griechenland U21
  • Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
  • Datum: 10. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: ad hoc Arena (Jena)

U21 live: Deutschland vs. Griechenland heute im Free-TV auf ProSieben MAXX

Um 17:30 Uhr startet die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren auf ProSieben MAXX mit der Vorberichterstattung, um 18:00 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Deutschlands U21 gegen Griechenland heute im Livestream sehen

Einen Livestream zur DFB-Partie findet ihr natürlich auf Joyn. Die Übertragung könnt ihr dort im kostenlosen Livestream verfolgen.

DFB-U21 vs. Griechenland heute live: EM-Qualifikation im Liveticker

Ihr könnt die Partie von Deutschland gegen Griechenland nicht live verfolgen? Kein Problem, werft einen Blick in unseren Liveticker, dort halten wir euch auf dem Laufenden und ihr verpasst keine wichtigen Szenen. Dieser ist natürlich auf ran.de zu finden.

U21: Deutschland vs. Griechenland heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

