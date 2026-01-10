1. FC Köln: Lukas Kwasniok in der Kritik! Fan-Protest gegen Effzeh-Trainer

Beim 1. FC Köln wächst der Druck auf Trainer Lukas Kwasniok. Nach dem 2:2 in Heidenheim am 16. Spieltag der Bundesliga und sieben sieglosen Spielen in Folge protestierten erstmals die Fans offen gegen den Coach. Auch intern soll es Unzufriedenheit geben.

Beim 1. FC Köln herrscht Katerstimmung. Nach dem 2:2-Unentschieden in Heidenheim und inzwischen sieben sieglosen Spielen in Folge richtet sich der Unmut offen gegen den eigenen Trainer Lukas Kwasniok.

Im Gästeblock hielten FC-Anhänger ein Banner mit der Aufschrift "Kwasni Yok" hoch – ein Wortspiel aus dem Nachnamen des Trainers und dem türkischen Wort für "nein". Eine eindeutige Botschaft.

Die Unzufriedenheit scheint sich nicht nur auf die Ränge zu beschränken. Laut "Sport1" soll es auch innerhalb der Mannschaft zuletzt geknirscht haben. Demnach hadern einige Spieler mit Entscheidungen des Trainers.

Bereits vor dem Jahresauftakt soll es intern Ärger gegeben haben. In der Folge wurde Luca Waldschmidt aus dem Kader gestrichen. Eine Maßnahme, die bei mehreren Spielern für Unmut gesorgt haben soll. Auch Florian Kainz stand beim Spiel in Heidenheim nicht im Aufgebot.