U21 live auf Sat.1, Joyn und ran.de

U21-EM-Qualifikation live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV, im Joyn-Stream und Ticker

  • Aktualisiert: 17.11.2025
  • 08:34 Uhr
  • ran.de

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in der EM-Qualifikation in Georgien ran. So könnt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft steht in der EM-Qualifikation das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. Am Dienstagabend trifft der DFB-Nachwuchs in Tiflis auf Georgien.

In der Tabelle der Gruppe F steht die deutsche Auswahl mit neun Punkten aus vier Spielen hinter den Griechen, die alle Partien gewinnen konnten, auf dem zweiten Platz. Nur der Gruppensieger löst sicher das direkte EM-Ticket.

U21-EM-Quali live: Georgien vs. Deutschland am 18.11. ab 17:30 Uhr kostenlos streamen Joyn SAT.1

Die Spiele der U21 live auf Joyn.

Die Mannschaft von Antonio Di Salvo zeigte sich zuletzt in Torlaune. Am vergangenen Freitag gelang gegen den Underdog aus Malta in Fürth ein ungefährdeter 6:0-Erfolg.

Besonders treffsicher zeigten sich dabei die Bayern-Youngster Tom Bischof und Lennart Karl, die zusammen fünf Tore erzielten.

Gegner Georgien konnte in den bisherigen Quali-Spielen erst einen Sieg erringen, dazu gab es zwei Unentschieden und eine Pleite.

So könnt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Georgien vs. Deutschland in der U21-EM-Qualifikation live: Datum, Uhrzeit, Ort

  • Paarung: Georgien U21 vs. Deutschland U21
  • Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
  • Datum: 18. November 2025
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: Mikheil Meskhi Stadium (Tiflis)

U21 live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV auf Sat.1

Um 17:30 Uhr beginnt auf Sat.1 die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr.

Deutschlands U21 gegen Georgien im Livestream sehen

Den Livestream zur DFB-Partie könnt ihr wie gewohnt auf Joyn sehen. Dort steht euch die Übertragung kostenlos zur Verfügung.

Georgien vs. DFB-U21 live: EM-Qualifikation im Liveticker

Ihr könnt das Spiel zwischen Georgien und Deutschland nicht live verfolgen? Kein Problem! In unserem Liveticker auf ran.de bleibt ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidenden Szenen.

U21 - Georgien vs. Deutschland live: Datum, Uhrzeit, Ort

  • Spiel: Georgien U21 vs. Deutschland U21
  • Datum und Uhrzeit: Dienstag, 18. November 2025, 18:00 Uhr
  • Free-TV: Sat.1
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
