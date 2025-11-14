Auf die Bayern war Verlass: Shootingstar Lennart Karl und Kapitän Tom Bischof haben die deutsche U21 zu einem lockeren Pflichtsieg gegen Malta geführt. Der erst 17 Jahre alte Debütant Lennart Karl traf beim 6:0 (2:0) der deutschen U21 gegen Malta doppelt, sein Münchner Klubkollege Bischof sogar dreifach. Durch den ungefährdeten Erfolg in Fürth hält das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo Kurs auf die EM 2027. Kurios: Die Tore von Karl (37./67.) und Bischof (9./63./65.) resultierten alle aus Linksschüssen, einzig Muhammed Damar von der TSG Hoffenheim (86.) traf mit rechts. Lennart Karl vor U21-Debüt: "Muss noch eine Prüfung nachschreiben"

U21-EM-Quali: Georgien vs. Deutschland am 17.11. ab 17:30 Uhr LIVE im kostenlosen Stream auf Joyn In der Tabelle liegt das DFB-Team mit neun Punkten aus vier Spielen dennoch weiter hinter Griechenland (12). Nur der Gruppensieger löst sicher das direkte Ticket zur EM in Serbien und Albanien, bei der auch die Tickets für Olympia 2028 vergeben werden.

Karl setzt Di Salvos Forderung perfekt um "Lennart soll unbekümmert aufspielen und das zeigen, was er auch bei Bayern zeigt", hatte Di Salvo vor dem Anpfiff gefordert. Und Karl gehorchte: Der Teenager wirbelte auf der rechten Seite, kam zu vielen Abschlüssen und trug sich doppelt in die Geschichtsbücher ein: Karl ist nun der zweitjüngste Torschütze und der drittjüngste Spieler der deutschen U21-Geschichte - beide Listen werden von Youssoufa Moukoko angeführt.

U21: Linke Klebe! Distanzschuss bringt Deutschland früh in Führung