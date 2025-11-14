Anzeige
WM-Qualifikation

Verpasst das DFB Team die WM 2026? So real ist die Gefahr in der WM-Qualifikation

Im letzten Spiel der WM-Qualifikation geht es für die deutsche Nationalmannschaft um Alles. Dabei hält das Team von Julian Nagelsmann alle Trümpfe in der Hand.

Von Tobias Hlusiak

Die Sinne sind geschärft.

"Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben, diesen haben wir uns schon genehmigt", sagte der Bundestrainer mit ernster Miene bereits vor dem knappen 2:0-Sieg gegen Luxemburg.

Im letzten Spiel der Qualifikation gegen die Slowakei am Abend (ab 20:45 Uhr im Liveticker) soll der finale Schritt in Richtung Teilnahme bei der WM im kommenden Jahr gemacht werden.

Anzeige
Anzeige
Joshua Kimmich (Deutschland, 06), Nadiem Amiri (Deutschland, 10), Nick Woltemade (Deutschland, 11) ist enttauescht ueber die Niederlage, SVK, Slowakei vs Deutschland, Fussball, UEFA European Qualif...

Deutschland vs. Slowakei, Montag ab 20:45 Uhr auf Joyn

Das Endspiel in der WM-Quali LIVE im Stream auf Joyn.

Anzeige

Die Sinne sind nach dem kapitalen Quali-Fehlstart in der Slowakei ohnehin geschärft.

Auch weil andere Top-Nationen ebenfalls Probleme haben. So wie Italien.

Anzeige

Italien verpasst die direkte WM-Quali

Der viermalige Weltmeister hat die direkte Qualifikation für das Turnier verpasst, verlor zuletzt mit 1:4 gegen Norwegen.

Die Squadra Azzurra muss also im Playoff-Turnier Ende März 2026 ran!

Dann spielen 16 Mannschaften in vier Mini-Turnieren - jeweils mit Halbfinale und Finale - die letzten WM-Teilnehmer aus Europa aus.

Mit dabei: die zwölf Gruppenzweiten der WM-Quali und die vier besten Gruppensieger aus der Nations League. Als Zweiter der Gruppe A wäre Deutschland gesetzt.

Klingt komplizierter, als es am Ende ist. Und trotzdem würde man dieses Szenario gern vermeiden. Das Gute: Deutschland hat sein Schicksal in der eigenen Hand.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland darf bloß nicht verlieren

"Wir sind nicht abhängig von anderen Ergebnissen, nur von unserer eigenen Leistung", sagte Nagelsmann vor dem Spiel beim krassen Außenseiter Luxemburg, den man im ersten Duell vor knapp einem Monat mit 4:0 besiegte.

Trotz der Niederlage in der Slowakei vor etwas mehr als zwei Monaten, steht die Nationalmannschaft nach fünf von sechs Spieltagen mit zwölf Punkten und +7 Toren auf Platz eins.

Die Slowaken (ebenfalls zwölf Zähler, +4) lauern dahinter.

Da am Ende die Tordifferenz und nicht der direkte Vergleich zählt, würde der DFB-Elf im Spiel gegen die Slowakei ein Unentschieden für die WM-Qualifikation reichen.

Bei einer Niederlage gegen die Slowaken, müsste Deutschland eine Extra-Runde in den Playoffs drehen. Ein Umstand, den Julian Nagelsmann und Co. wohl gerne verhindern würden.

News und Videos zur WM-Qualifikation
imago images 1069200732
News

Deutschland vs. Slowakei heute live: Qualifikation zur WM 2026 im Free-TV, Livestream und Ticker

  • 17.11.2025
  • 08:30 Uhr
Nico Schlotterbeck (Germany) und Joshua Kimmich (Germany) jubeln, FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Qualifier, Northern Ireland v Germany, Windsor Park am 13. October 2025 in Bel...
News

DFB-Team: Duo vor Comeback im "Endspiel" ums WM-Ticket

  • 16.11.2025
  • 19:56 Uhr
Kimmich Schlotterbeck
News

Nagelsmann gibt Update zu Kimmich und Schlotterbeck

  • 16.11.2025
  • 16:21 Uhr
Germany Press Conference And Training Session
News

Sportpsychologe über DFB-Team: "Ein Haufen Schönwetterspieler"

  • 16.11.2025
  • 13:23 Uhr
Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Woltemade reagiert auf "Idioten"-Aussage von Rummenigge

  • 16.11.2025
  • 11:12 Uhr
Joshua Kimmich ist verletzt
News

Vor Quali-Showdown: Nagelsmann bangt um Kimmich

  • 16.11.2025
  • 11:11 Uhr
WM Qualifikationsspiel: Deutschland - Wales (2:1 15.11.1989) in Köln. Torschütze Thomas Häßler (2.v.l.) jubelt nach dem 2:1. Li: Stefan Reuter. HM
News

Icke und Ballack: Deutschlands "Endspiele" um die WM

  • 16.11.2025
  • 08:01 Uhr
Slowakei vs. Deutschland
News

Endspiel gegen Slowakei: So fährt Deutschland zur WM

  • 15.11.2025
  • 13:09 Uhr
Nick Woltemade (Deutschland) bejubelt den Treffer zum 0:1, Luxemburg vs Deutschland, Fussball, European Qualifiers, 09. Spieltag, Saison 2025 2026, 14.11.2025 Luxemburg vs Deutschland, Fussball, Eu...
News

DFB-Team endlich mit Neuner, aber ohne Stabilität

  • 15.11.2025
  • 12:57 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

"Wahrer Albtraum": Presse staunt über schwaches DFB-Team

  • 15.11.2025
  • 12:41 Uhr