Verpasst das DFB Team die WM 2026? So real ist die Gefahr in der WM-Qualifikation

Im letzten Spiel der WM-Qualifikation geht es für die deutsche Nationalmannschaft um Alles. Dabei hält das Team von Julian Nagelsmann alle Trümpfe in der Hand. Von Tobias Hlusiak Die Sinne sind geschärft. "Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben, diesen haben wir uns schon genehmigt", sagte der Bundestrainer mit ernster Miene bereits vor dem knappen 2:0-Sieg gegen Luxemburg. Qualifikation zur WM 2026: Deutschland vs. Slowakei heute ab 20:45 im Livestream auf Joyn Im letzten Spiel der Qualifikation gegen die Slowakei am Abend (ab 20:45 Uhr im Liveticker) soll der finale Schritt in Richtung Teilnahme bei der WM im kommenden Jahr gemacht werden.

Italien verpasst die direkte WM-Quali Der viermalige Weltmeister hat die direkte Qualifikation für das Turnier verpasst, verlor zuletzt mit 1:4 gegen Norwegen. Die Squadra Azzurra muss also im Playoff-Turnier Ende März 2026 ran! Dann spielen 16 Mannschaften in vier Mini-Turnieren - jeweils mit Halbfinale und Finale - die letzten WM-Teilnehmer aus Europa aus. Mit dabei: die zwölf Gruppenzweiten der WM-Quali und die vier besten Gruppensieger aus der Nations League. Als Zweiter der Gruppe A wäre Deutschland gesetzt. Klingt komplizierter, als es am Ende ist. Und trotzdem würde man dieses Szenario gern vermeiden. Das Gute: Deutschland hat sein Schicksal in der eigenen Hand.

