U21 heute live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker - DFB-Auswahl führt zur Halbzeit mit 1:0

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 18:57 Uhr
Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in der EM-Qualifikation in Georgien ran. So könnt ihr das Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft steht in der EM-Qualifikation das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. Am Dienstagabend trifft der DFB-Nachwuchs in Tiflis auf Georgien.

In der Tabelle der Gruppe F steht die deutsche Auswahl mit neun Punkten aus vier Spielen hinter den Griechen, die alle Partien gewinnen konnten, auf dem zweiten Platz. Nur der Gruppensieger löst sicher das direkte EM-Ticket.

Die Mannschaft von Antonio Di Salvo zeigte sich zuletzt in Torlaune. Am vergangenen Freitag gelang gegen den Underdog aus Malta in Fürth ein ungefährdeter 6:0-Erfolg.

Besonders treffsicher zeigten sich dabei die Bayern-Youngster Tom Bischof und Lennart Karl, die zusammen fünf Tore erzielten.

Gegner Georgien konnte in den bisherigen Quali-Spielen erst einen Sieg erringen, dazu gab es zwei Unentschieden und eine Pleite.

So könnt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

U21 heute live: Georgien - Deutschland hier im kostenlosen Livestream & in SAT.1 im Free-TV

+++ Update, 18. November, 18:50 Uhr: Halbzeit - Georgien vs. Deutschland 0:1

Die deutsche U21-Auswahl führt zur Pause in Tiflis durch den späten Führungstreffer von Lennart Karl in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit 1:0.

+++ Update, 18. November, 17:10 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Georgien: Beruashvili - Basiladze, Kharebashvili, Giunashvili, Bukia - Japaridze, Lordkipanidze, Dadian, Gvasalia, Tabatadze - Deisadze

Deutschland: Seimen - Zehnter, Quarshie, Collins, Jeltsch - El Mala, Bischof, Kemlein, Karl - Kömür, Tresoldi

Georgien vs. Deutschland in der U21-EM-Qualifikation heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

  • Paarung: Georgien U21 vs. Deutschland U21
  • Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
  • Datum: 18. November 2025
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: Mikheil Meskhi Stadium (Tiflis)
U21 heute live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV auf Sat.1

Um 17:30 Uhr beginnt auf Sat.1 die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr.

Deutschlands U21 gegen Georgien im Livestream sehen

Den Livestream zur DFB-Partie könnt ihr wie gewohnt auf Joyn sehen. Dort steht euch die Übertragung kostenlos zur Verfügung.

Georgien vs. DFB-U21 heute live: EM-Qualifikation im Liveticker

Ihr könnt das Spiel zwischen Georgien und Deutschland nicht live verfolgen? Kein Problem! In unserem Liveticker auf ran.de bleibt ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidenden Szenen.

U21 - Georgien vs. Deutschland heute live: Datum, Uhrzeit, Ort

  • Spiel: Georgien U21 vs. Deutschland U21
  • Datum und Uhrzeit: Dienstag, 18. November 2025, 18:00 Uhr
  • Free-TV: Sat.1
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de

