Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in der EM-Qualifikation in Georgien ran. So könnt ihr das Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft steht in der EM-Qualifikation das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. Am Dienstagabend trifft der DFB-Nachwuchs in Tiflis auf Georgien. U21-EM-Quali live: Georgien vs. Deutschland am 18.11. ab 17:30 Uhr kostenlos streamen Joyn SAT.1 In der Tabelle der Gruppe F steht die deutsche Auswahl mit neun Punkten aus vier Spielen hinter den Griechen, die alle Partien gewinnen konnten, auf dem zweiten Platz. Nur der Gruppensieger löst sicher das direkte EM-Ticket.

Die Mannschaft von Antonio Di Salvo zeigte sich zuletzt in Torlaune. Am vergangenen Freitag gelang gegen den Underdog aus Malta in Fürth ein ungefährdeter 6:0-Erfolg. Besonders treffsicher zeigten sich dabei die Bayern-Youngster Tom Bischof und Lennart Karl, die zusammen fünf Tore erzielten. Gegner Georgien konnte in den bisherigen Quali-Spielen erst einen Sieg erringen, dazu gab es zwei Unentschieden und eine Pleite. So könnt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen. U21 heute live: Georgien - Deutschland hier im kostenlosen Livestream & in SAT.1 im Free-TV

+++ Update, 18. November, 19:57 Uhr: Ergebnis - Georgien vs. Deutschland 0:2 In der zweiten Hälfte erhöht Nikolo Tresoldi in der 58. Minute für den DFB. Die U21-Auswahl hatte danach noch mehrere Chancen auf den dritten Treffer, konnten diese Möglichkeiten aber nicht verwandeln. So endet das Spiel hochverdient mit 2:0 und lässt die Mannschaft von Antonio Di Salvo mit 12 Punkten nach fünf Spielen weiterhin vom direkten EM-Ticket träumen.

+++ Update, 18. November, 18:50 Uhr: Halbzeit - Georgien vs. Deutschland 0:1 Die deutsche U21-Auswahl führt zur Pause in Tiflis durch den späten Führungstreffer von Lennart Karl in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit 1:0.

+++ Update, 18. November, 17:10 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ Georgien: Beruashvili - Basiladze, Kharebashvili, Giunashvili, Bukia - Japaridze, Lordkipanidze, Dadian, Gvasalia, Tabatadze - Deisadze Deutschland: Seimen - Zehnter, Quarshie, Collins, Jeltsch - El Mala, Bischof, Kemlein, Karl - Kömür, Tresoldi

Georgien vs. Deutschland in der U21-EM-Qualifikation heute live: Datum, Uhrzeit, Ort Paarung: Georgien U21 vs. Deutschland U21

Wettbewerb: EM-Qualifikation U21

Datum: 18. November 2025

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Austragungsort: Mikheil Meskhi Stadium (Tiflis)

U21 heute live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV auf Sat.1 Um 17:30 Uhr beginnt auf Sat.1 die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr.

Deutschlands U21 gegen Georgien im Livestream sehen Den Livestream zur DFB-Partie könnt ihr wie gewohnt auf Joyn sehen. Dort steht euch die Übertragung kostenlos zur Verfügung.

Georgien vs. DFB-U21 heute live: EM-Qualifikation im Liveticker Ihr könnt das Spiel zwischen Georgien und Deutschland nicht live verfolgen? Kein Problem! In unserem Liveticker auf ran.de bleibt ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidenden Szenen.