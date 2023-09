Eric Martel: Wenn der U21-Kapitän seinen Trainer verbuddeln will

Anzeige

Eric Martel geht konsequent seinen Weg, ob nun beim 1. FC Köln oder bei der U21, die er am Dienstag gegen den Kosovo (ab 18:30 Uhr – LIVE auf ProSieben MAXX, JOYN, ran.de und in der ran-App) als Kapitän auf das Feld führt. Bei einer Sache kann er ungemütlich werden.

Von Andreas Reiners

Steffen Baumgart weiß, was ihn erwartet. Mit Eric Martel ist nämlich nicht gut Kirschen essen, wenn er nicht spielt.

"Wenn ich ihn draußen lasse, muss ich aufpassen, dass er das Lächeln nicht vergisst", sagte Baumgart einmal über seinen Dirigenten in der Schaltzentrale. "Eric hätte mich am liebsten im Bayerischen Wald verbuddelt", scherzte der Trainer des 1. FC Köln in der vergangenen Saison, als er den gebürtigen Straubinger gegen den VfL Wolfsburg mal für 90 Minuten auf der Bank ließ.

Was inzwischen kaum noch vorkommt.

Bereits in der vergangenen Saison entwickelte er sich beim "Effzeh" auf der Sechs zu einer festen Größe. 29 Spiele machte er bei den "Geißböcken" in der Bundesliga, dabei stand er 23 Mal in der Startelf und erzielte ein Tor, einen weiteren Treffer bereitete er vor.

Kein Wunder, dass er angesäuert ist, wenn er nicht auf dem Platz steht. Mit der Reaktion unterstreicht er den eigenen Anspruch, den Ehrgeiz.

Er hat den Durchbruch geschafft und sich in der Bundesliga etabliert, mit 21 Jahren, er besticht durch seine Zweikampf- und Laufstärke. Dabei war der Weg dahin nicht einfach, denn unter Trainer Julian Nagelsmann hatte er bei RB Leipzig keine Chance, er empfahl sich deshalb ab Januar 2021 über eine Leihe zu Austria Wien für höhere Aufgaben. Zuvor hatte er ab 2017 von der U16 an die Jugendmannschaften der Leipziger durchlaufen.