Anzeige

Anzeige

Platz 8: England

Anzeige

Anzeige

Trainer Lee Carsley © IMAGO/DeFodi Images

Die "Young Lions" blieben hinter den Erwartungen. Dabei hat der Titelverteidiger mit das meiste individuelle Talent an Bord. Der geschätzte Marktwert von "tm.de" liegt bei 402 Millionen Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie bei Italien (190 Mio.). Doch in der Vorrunde konnte das Team nicht überzeugen. Gegen Tschechien siegte der Titelverteidiger 3:1 und glänzte wenn überhaupt durch Effektivität. Gegen Slowenien gab es ein blasses 0:0, gegen die B-Elf Deutschlands eine 1:2-Niederlage. England steht mit Glück im Viertelfinale und sammelte in der Gruppe nur vier Punkte. Mit Spanien wartet ein Kracher-Gegner.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Platz 7: Niederlande

U21 Niederlande © IMAGO/Newspix

Auch die Niederlande kam mit vielen Vorschusslorbeeren zum Turnier und rechtfertigte diese noch nicht wirklich. Gegen Finnland lag "Oranje" schnell 0:2 hinten und konnte erst in der dritten Minute der Nachspielzeit ein wichtiges 2:2 retten. Gegen Gruppensieger Dänemark waren die Niederländer defensiv mehrmals unaufmerksam und verloren 1:2. Offensiv gab es 28 Torschüsse, aber nur ein Tor. Dänemark hatte nur elf. Hoffnungsschimmer war das schon erste eigentliche K.o.-Duell gegen die Ukraine. Die Niederlande hielt dem Druck stand und siegte souverän 2:0. Zumindest ein besserer Trend als bei England, aber auch eine schwächere Gruppe. Die "Elftal" muss gegen Portugal zwei Schippen draufpacken, sonst endet das Turnier. Youri Regeer wird nach seinem Platzverweis gesperrt fehlen. Ruben van Bommel - Sohn von Ex-FCB-Spielers Mark van Bommel - ist bisher der beste Einzelspieler.

Anzeige

Platz 6: Italien

Anzeige

Matteo Gribaudi © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Typisch italienisch. So würde die Antwort auf die Frage lauten, wie sich die "Squadra Azzurra" in der Gruppenphase geschlagen hat. Ein italienischer Hengst springt nur so hoch, wie er muss. 1:0 gegen die Slowakei, 1:0 gegen Rumänien und ein 1:1 gegen Spanien. Mit nur einem Gegentor weisen die Italiener die zweitbeste Abwehr des Turniers auf, mit nur drei Toren die schwächste Offensive aller verbliebenen Teilnehmer. Deutschland konnte im letzten Gruppenspiel die Stammspieler sogar schonen. Das wird eine knackige Nuss für Italien, die wohl versuchen werden, das DFB-Team aus der Reserve zu locken.

Anzeige

Platz 5: Dänemark

Anzeige

William Osula © IMAGO/ANP

Obwohl die Dänen Gruppensieger wurden, landen sie im Power Ranking nur auf dem fünften Platz. Grund ist die vergleichsweise schwache Gruppe und das letzte Gruppenspiel. Nach knappen Siegen gegen die Ukraine (3:2) und die Niederlande (2:1) gab es - bei einiger Rotation - ein ernüchterndes 2:2 gegen Finnland. Die Ergebnisse waren gut, aber nicht überschwänglich. "Die Dänen machen insgesamt einen guten Eindruck", sagt unser U21-Experte Markus Babbel. William Osula ist neben Nick Woltemade und Geovany Quenda der Spieler der Vorrunde, auch Conrad Harder hat sich in der Vordergrund gespielt. Dänemark ist im direkten Duell schwer zu schlagen.

Anzeige

Platz 4: Spanien

Marc Pubill und Mateo Joseph © IMAGO/Branislav Racko

Anzeige

Spanien? Ähnlich wie Italien: minimalistisch. "La Rojita" traf erst in der letzten regulären Minute gegen die Slowakei zum 3:2-Endstand. Gegen Rumänien war es ähnlich knapp. Erst als die Rumänen in Führung liegend durch Vladislav Blanuta einen Platzverweis sahen, konnte die Spanier wieder in den Schlussminuten das Spiel drehen und 2:1 gewinnen. Das 1:1 gegen Italien reichte für den Gruppensieg. Doch wirklich sicher und überzeugend wirkte das nicht. Mit England wartet eine Wundertüte als Viertelfinal-Gegner.

Anzeige

Platz 3: Frankreich

Wilson Odobert © IMAGO/Maciej Rogowski

Anzeige

Der französische Auftakt gegen ein starkes Portugal blieb torlos, doch es war defensiv die disziplinierteste Leistung. Gegen Georgien wurde es wild. Nach einem Doppelschlag binnen acht Minuten lagen die Franzosen plötzlich in der 84. Minute 1:2 hinten - nur um in der 89. Minute und der zwölften Minute der Nachspielzeit das Spiel zu drehen. Ein klarer Fingerzeig: Das Talent ist da, doch sobald sie unkonzentriert agieren, zeigen sich die Franzosen anfällig. Dafür geben sie nicht auf. Die "Equipe Tricolore" putzte Polen 4:1 und sicherte sich den zweiten Platz in der Gruppe. Somit wartet Dänemark im Viertelfinale. Machbar. Wenn Frankreich fokussiert bleibt und die Dänen nicht unterschätzt. Denn die individuelle Qualität gehört schon zur besten des Turniers.

Platz 2: Portugal

Anzeige

Geovany Quenda © IMAGO/SOPA Images

Geovany Quenda wurde vor dem Turnier als Top-Juwel gesehen und er bestätigte das mit seinen drei Toren und zwei Vorlagen. Polen zerlegte er in der ersten Halbzeit im Alleingang (5:0). Georgien war ab der fünften Minute in Unterzahl, Portugal siegte mühelos 4:0. Auch gegen Frankreich war Portugal überlegen, dort reichte es aber nur zu einem 0:0 - genug für den Gruppensieg. U21-Experte Babbel: "Sie sind mit Deutschland die beste Mannschaft des Turniers. Die Franzosen wissen bis heute nicht, wie sie gegen Portugal 0:0 gespielt haben. Also das war ja ein Skandal, dass das 0:0 ausgeht." Portugal ist damit auch die einzige Mannschaft ohne Gegentor im Turnier (9:0). Im Viertelfinale kommt die Niederlande, die bislang enttäuschte. Portugal ist Favorit.

Platz 1: Deutschland

Nick Woltemade © IMAGO/AFLOSPORT