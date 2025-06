UEFA U21-EM: Geld-Bonus! DFB belohnt wohl deutsches Team - News zum Turnier im Ticker

Seit dem 11. Juni steigt in der Slowakei die UEFA U21-Europameisterschaft. ran zeigt die wichtigsten News rund um das Turnier. Vom 11. bis 28. Juni findet in der Slowakei die UEFA U21-Europameisterschaft (U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) statt. 16 Teams spielen bei dem Großereignis um den Titel, auch Deutschland ist unter der Leitung von Bundestrainer Antonio Di Salvo vertreten. U21-EM live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ran zeigt die wichtigsten News rund um das Turnier.

Anzeige

Anzeige

+++ 24. Juni, 11:10 Uhr: Geld-Bonus! DFB belohnt wohl deutsche U21 +++ Die deutsche U21 kämpft bei der Europameisterschaft in der Slowakei am Mittwochabend gegen Frankreich (ab 21 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) um den Einzug in das Finale. Sollte der Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo der Titelgewinn gelingen, würde sich das wohl auch finanziell lohnen. Laut "kicker" hat der DFB dem Team bereits rund um das Trainingslager in Weimar mitgeteilt, dass jene vor zwei Jahren bei der EM in Georgien getroffenen Prämienregelungen auch 2025 gelten werden. Dem Bericht zufolge würden im Falle des EM-Titels 800.000 Euro ausgeschüttet werden, pro Spieler wären das rund 35.000 Euro. Für den Finaleinzug sind 600.000 Euro ausgelobt, das Halbfinale, welches das Team bereits erreicht hat, soll mit der Hälte vergütet werden. Aber: Der Verband soll dem Team Nachbesserungen in Aussicht gestellt haben, sollte dies der Turnierverlauf rechtfertigen. Demnach wurde das Team nach dem Sieg im Viertelfinale mit einem Bonus-Upgrade überrascht - als Anerkennung für die bisherigen Leistungen.

Anzeige

Anzeige

+++ 23. Juni, 11:55 Uhr: Deutsche U21 bangt vor Halbfinale um zwei Säulen +++ Nach dem Viertelfinal-Drama gegen Italien muss die U21 um Kapitän Eric Martel und Abwehrchef Max Rosenfelder bangen. Rosenfelder (SC Freiburg) wurde mit "Problemen am hinteren Oberschenkel" ausgewechselt. "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Aber es dürfte alles okay sein", sagte Trainer Antonio Di Salvo nach dem nervenaufreibenden 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung. "Ich bin mausetot", sagte Martel (1. FC Köln) bei Sat.1, nachdem er in der Verlängerung vom Platz gehumpelt war. Schon am Mittwoch (ab 21 Uhr live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) geht es für die DFB-Auswahl im Halbfinale in Kosice gegen Frankreich weiter, viel Zeit bleibt nicht. "Ich muss erstmal gucken, dass ich wieder fit werde, weil bei mir alles zugemacht hat." Am Montag gab Di Salvo der Mannschaft trainingsfrei, stattdessen ging es auf die Blackroll, in die Sauna und Eistonne. "Regenerieren, gut essen, gut schlafen. Wir werden alle Körner sammeln", sagte Di Salvo über den eng getakteten Plan. "Wir hatten einige Jungs, die Krämpfe hatten. Ich muss mit dem Ärzteteam sprechen, mit den Jungs sprechen - und dann werden wir gut vorbereitet in das Halbfinale gehen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 21. Juni, 16:20 Uhr: Di Salvo will "Wechsel vornehmen" - Woltemade "brennt" +++ U21-Trainer Antonio Di Salvo hat im EM-Viertelfinale gegen Italien die Qual der Wahl. "Ich habe schon die Gedanken, Wechsel vorzunehmen", sagte der 46-Jährige vor dem Klassiker am Sonntag (ab 20:15 Uhr live in Sat.1, auf Joyn und im ran-Stream) in Dunajska Streda. Die bisherigen Spiele hätten gezeigt: "Ich kann mich auf 23 Spieler verlassen und bin froh, schwere Entscheidungen treffen zu müssen." Gegen Slowenien (3:0) und Tschechien (4:2) hatte Di Salvo zweimal dieselbe Startelf auf das Feld geschickt, beim Gruppenabschluss gegen Titelverteidiger England (2:1) überraschte er mit einer Komplett-Rotation. "Ich muss mir definitiv Gedanken machen. Viele Spieler konnten sich dort in den Vordergrund spielen", sagte Di Salvo. Definitiv zurückkehren in die Startelf soll Torjäger Nick Woltemade. Der vierfache EM-Torschütze hatte nach einem Schlag auf den Fuß gegen England ausgesetzt. "Nick brennt. Auf dem Platz, neben dem Platz. Er hat gesagt, dass alles in Ordnung ist", sagte Di Salvo. Auch Torhüter Noah Atubolu nach Krankheit und Abwehrchef Max Rosenfelder (Gelbsperre) stehen wieder zur Verfügung. "Wir können mit sehr viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen, und trotzdem geht es bei Null los", sagte Di Salvo, für den es persönlich ein besonderes Duell ist, da seine Eltern aus Italien stammen. "Natürlich spielen meine Wurzeln eine Rolle. Aber ich habe mit ihnen darüber gar nicht gesprochen", sagte der gebürtige Paderborner: "Mein voller Fokus liegt auf dem Viertelfinale. Ich bin mir sicher, dass sie mir und Deutschland die Daumen drücken werden." Die voraussichtlichen Aufstellungen: Deutschland: Atubolu - Brown, Rosenfelder, Oermann, Collins - Martel, Reitz - Knauff, Woltemade, Nebel - Tresoldi. - Trainer: Di Salvo Italien: Desplanches - Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri - Fabbian, Prati, Ndour - Baldanzi, Casadei - Gnonto. - Trainer: Nunziata. Schiedsrichter: Manfredas Lukjancukas (Litauen)

+++ 20. Juni, 13:57 Uhr: DFB-Stars haben Schweinefleisch-Verbot +++ Für die deutsche U21 verläuft das Turnier bisher ideal. Als Gruppensieger steht man im Viertelfinale gegen Italien (Sonntag ab 20:15 Uhr live in Sat.1, auf Joyn und im ran-Stream). Um weiter auf Toplevel performen zu können, wird auch die Ernährung im DFB-Lager ernst genommen. Dabei gibt es ein bestimmtes Verbot: Schweinefleisch wird nicht serviert. Chefkoch Andre Göldner erklärt das bei der "Bild": "Wir verzichten schon auf gewisse Produkte wie zum Beispiel auf Schweinefleisch wegen der Wertigkeit des Fleisches. Von der Qualität her ist es im Vergleich zu anderen Fleischarten nicht so gut." Der Grund des Verzichtes liegt aber nicht einzig in der Wertigkeit. Auch weitere Komponenten spielen in die Entscheidung hinein: "Wir verzichten auch auf Schwein aus gesellschaftlichen und religiösen Hintergründen der Spieler." Für Alternativen ist jedoch gesorgt: "Stattdessen gibt es den handelsüblichen Paarhufer wie Rind und Kalb." Neben Schwein wird auch Fast-Food aus der Ernährung der Profis gestrichen: "Es gibt bei mir keine Pommes und wir verzichten auf Fertig-Soßen wie Ketchup oder Mayo." Stattdessen setzt der Koch auf "die klassischen Kohlehydrate" und "Fisch und Fleisch". Vor allem Pasta soll unter den Junioren beliebt sein.

Anzeige

+++ 19. Juli, 14:51 Uhr: Aufatmen um Atubolu - Nummer eins wieder im Training +++ Nachdem Noah Atubolu das Gruppenspiel gegen England mit Halsschmerzen verpasst hat, befindet er sich nun wieder auf dem Weg der Genesung. Die deutsche Nummer eins konnte im heutigen Training wieder mitwirken und sollte damit im Viertelfinale gegen Italien (Sonntag, ab 21:00 Uhr in Sat.1, auf Joyn und bei ran.de) wieder zwischen die Pfosten rücken. Gegen England wurde der Freiburger durch Tjark Ernst ersetzt. Atubolu parierte in den beiden ersten Spielen der EM mehrmals auf Weltklasse-Niveau. Jetzt soll er Deutschland mit ins Halbfinale tragen. Nick Woltemade wurde dagegen im heutigen Training geschont. Der Star vom VfB Stuttgart hatte gegen Tschechien einen Schlag auf den Fuß abbekommen und wird deswegen erst einmal langsam herangeführt. Ein Einsatz gegen Italien ist jedoch nicht in Gefahr.

Anzeige

+++ 17. Juni, 16:02 Uhr: Sorgen um U21-Keeper Atubolu - spielt Ernst gegen England? +++ Bei der deutschen U21 gibt es vor dem Duell im dritten Vorrundenspiel gegen England (18. Juni, ab 21:00 Uhr in SAT.1, auf ran.de und bei JOYN) Sorgen um Torhüter Noah Atubolu, wie Bundestrainer Antonio Di Salvo erklärte. "Noah Atubolu liegt mit Halsschmerzen im Bett. Heute wird er auf keinen Fall trainieren", sagte Di Salvo am Dienstag und mit Blick auf das England-Spiel: "Sollte es nicht reichen, spielt Tjark Ernst". Zudem verriet Di Salvo, dass Tim Oermann und Paul Wanner beide in jedem Fall spielen werden. Fehlen wird hingegen Max Rosenfelder, der eine Gelbsperre verbüßt.

Anzeige

+++ 16. Juni, 12:50 Uhr: Merlin Röhl gegen England wieder dabei? +++ Kann Antonio Di Salvo schon im letzten Gruppenspiel der U21-EM auf Merlin Röhl zurückgreifen? Der Mittelfeldspieler, der das Spiel gegen Tschechien mit einer Knöchelverletzung verpasst hatte, trainierte am Montag wieder mit der Mannschaft. Di Salvo hatte bereits kurz nach der Verletzung die Hoffnung geäußert, dass Röhl gegen England (18. Juni, ab 21:00 Uhr in SAT.1, auf ran.de und bei JOYN) wieder zum Team gehören würde. Gegen die "Three Lions" geht es für den DFB-Nachwuchs um den Gruppensieg. Im Viertelfinale kommt es dann zum Duell gegen Spanien oder Italien.

Anzeige

+++ 14. Juni, 18:54 Uhr: Irland klopft bei Nebel an - muss Nagelsmann nun bangen? +++ Nach seinem Durchbruch bei Mainz 05 in der abgelaufenen Saison ist Paul Nebel in der deutschen U21-Nationalmannschaft gesetzt. Auch bei der U21-EM gilt der Offensivspieler als Hoffnungsträger für die deutsche Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo. Doch neben dem DFB buhlt auch eine weitere Nation um den Youngster. Denn Nebel kann auch für Irland auflaufen. Der 22-Jährige erläutert die Situation: "Meine Oma kommt aus Irland, meine Mutter ist Halb-Irin, ich war als Kind dort sehr oft." Weiter erklärt er: "Irland ist schon ein bisschen zweite Heimat für mich, deswegen mag ich das Land." Solange Nebel noch kein Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft bestritten hat, darf sich der irische Verband weiter Hoffnung auf das Talent machen. Der Mainzer weiß die Situation jedoch einzuordnen: "Das ist ja auch schön. Wenn das beim DFB irgendwann nicht mehr klappen sollte, dann muss man sich auch Gedanken machen, weil auch Irland in meinem Herzen ist." Klar bleibt dennoch, dass der Plan A das DFB-Team ist. "Man will natürlich schon irgendwann A-Nationalmannschaft spielen," räumt Nebel ein und fügt an: "Ich bin seit der U15 beim DFB und sehr stolz, das Trikot repräsentieren zu dürfen." Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ergibt sich also, zumindest vorerst, kein Grund zur Sorge.

Anzeige

+++ 14. Juni, 15:33 Uhr: Di Salvo hofft auf Röhl-Einsatz gegen England +++ Vor dem zweiten Vorrunden-Spiel bei der EM-Endrunde am Sonntagabend gegen Tschechien (ab 21:00 Uhr in SAT.1, auf ran.de und bei JOYN) sprach DFB-Coach Antonio Di Salvo unter anderem über die Personalie Merlin Röhl. Der Freiburger sei demnach für die Partie gegen Tschechien noch kein Thema, Di Salvo hofft aber auf das EM-Debüt von Röhl im abschließenden Vorrundenspiel gegen England (18. Juni, ab 21:00 Uhr in SAT.1, auf ran.de und bei JOYN). "Ich hoffe sehr, dass Merlin Röhl uns gegen England wieder zur Verfügung steht. Morgen fällt er aber noch aus", erklärte Di Salvo. Röhl hatte am Mittwoch im Training einen Schlag abbekommen und musste anschließend pausieren.

+++ 14. Juni, 13:11 Uhr: Arrey-Mbi verzichtet auf Rap - "der regt mich nur auf" +++ Während zahlreiche deutsche U21-Stars vor den Spielen bei der EM in der Slowakei auf Rap-Musik setzen, bevorzugt Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi eine deutlich ruhigere Gangart. "Ab dem Tag vor den Spielen höre ich nur frequency-Musik. Das ist Musik mit 528 Hertz. Diese Frequenzen sind gut für den Menschen", erklärte der 22-Jährige. Musik in diese sogenannten Solfeggio-Frequenz haben einen beruhigenden Effekt auf das Nervensystem und können dazu beitragen, Muskelspannung zu reduzieren sowie das Selbstvertrauen stärken. Rap hört Arrey-Mbi hingegen nicht, "denn der regt mich nur auf. Es gibt Musik, die für Menschen nicht so gut ist, zum Beispiel Rap: Die Frequenz ist schädlich für dein Gehirn."

Anzeige

Anzeige

+++ 14. Juni, 12:03 Uhr: Neue Regel sorgt für Ärger bei DFB-Keeper Atubolu +++ DFB-Torhüter Noah Atubolu hat sich wenig begeistert von der neuen Zeitspielregel der UEFA gezeigt. "Stand jetzt finde ich die noch nicht so gut", sagte die Nummer eins der deutschen U21: "Das beeinflusst mein Spiel schon. Ich bin jemand, der sich sehr viel Zeit lässt, weil eine Mannschaft auch mal Ruhe braucht in gewissen Situationen." Die Ergänzung zur Regel 12.2 hatten die Regelhüter des International Football Association Boards (IFAB) am 1. März abgesegnet, ab der kommenden Saison gilt die Neuerung in allen Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Der Verband hatte die Premiere überraschend kurz vor dem Start der U21-EM bekannt gegeben, die teilnehmenden Mannschaften waren laut DFB aber schon im Vorfeld informiert worden. Die Regel besagt, dass der Schiedsrichter einer Mannschaft eine Ecke zusprechen muss, wenn der gegnerische Torhüter den Ball länger als acht Sekunden lang hält. Die letzten fünf Sekunden muss der Unparteiische sichtbar als Countdown zählen. Bislang war nach bereits sechs Sekunden ein indirekter Freistoß gepfiffen worden - in der Praxis wurde dies aber nur äußerst selten umgesetzt. "Ich muss mich noch dran gewöhnen, weil es ein bisschen Hektik bringt", sagte Atubolu. Beim 3:0-Sieg der DFB-Auswahl zum EM-Auftakt gegen Slowenien habe es aber "nicht so gestört. Und wenn es passiert, dann ist das so." Einen Eintrag ins Geschichtsbuch will der 23-Jährige aber definitiv vermeiden. "Ich hoffe, es wird mir nicht passieren, weil wir uns darauf vorbereitet haben. Ich hab's im Kopf", sagte Atubolu.

+++ 11. Juni, 20:39 Uhr: DFB-Star fällt aus +++ Rückschlag für das DFB-Team bei der U21-EM! Wie Chefcoach Antonio Di Salvo vor dem Auftakt gegen Slowenien bekanntgab, fällt Mittelfeld-Star Merlin Röhl kurzfristig aus. Der Freiburger zog sich gestern im Abschlusstraining eine Sprunggelenksverletzung zu.

Anzeige

+++ 11. Juni, 15:19 Uhr: Fast 220.000 Tickets bereits verkauft +++ Wie die UEFA am Mittwoch bekanntgab, wurden bereits vor Beginn der U21-EM 2025 in der Slowakei fast 220.000 Tickets verkauft. Dies ist laut dem Europäischen Fußball-Verband ein Rekord für die Zeit vor Beginn einer U21-EM-Endrunde. Sieben Spiele sind demnach bereits ausverkauft, darunter sowohl das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Slowakei und Spanien als auch das Finale. In der Slowakei, Tschechien und Finnland wurden bislang die meisten Eintrittskarten abgesetzt.

Anzeige