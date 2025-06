"Was ich sagen kann, ist, dass ich mich sehr wohl in Stuttgart fühle“, sagte Woltemade und erklärte, der fragende Journalist habe "natürlich auch ein gutes Ding gesetzt."

"Den Fans diese Angst zu nehmen, ist immer schwierig. Dafür ist der Fußball irgendwie auch zu wild und zu schnelllebig“, sagte der Stürmer und realisierte in der Folge, welche Art von Aussage er soeben getätigt hatte.

Nachdem der 23-Jährige zunächst von seinem Länderspieldebüt für die A-Nationalmannschaft und seiner Rolle bei der U21 erzählt hatte, wurde er gefragt, ob er den Fans den VfB Stuttgart denn versichern könne, auch in der kommenden Saison für den Klub zu spielen.

Die Pressekonferenz war bereits in ihren Endzügen, als Nick Woltemade vor dem Auftaktspiel der UEFA U21-EM 2025 mit einer Aussage für gespitzte Ohren bei den Pressevertretern sorgte.

Das Wichtigste in Kürze

Nick Woltemade ist aktuell wohl der aufstrebendste Fußballer schlechthin in der Bundesrepublik. Nach guten Leistungen beim VfB und in der U21 feierte er jüngst in der Nations League sein Debüt für das DFB-Team.

Zwar gelang ihm unter Bundestrainer Julian Nagelsmann noch kein Tor, zurück bei der U21 holte er dies zum EM-Auftakt aber gleich dreimal nach. Beim 3:0-Sieg der Auswahl von Chefcoach Antonio Di Salvo war auf Woltemade als Dreierpacker Verlass.