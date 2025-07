DFB-Team: Julian Nagelsmann verlagert Fokus in die Defensive: "Zu Null spielen"

Nachdem das DFB-Team zuletzt vor allem in der Defensive Schwächen aufwies, will Bundestrainer Julian Nagelsmann den Fokus mehr auf die Abwehrarbeit legen.

Julian Nagelsmann will der deutschen Nationalmannschaft ein neues Abwehrdenken vermitteln - und dafür hat er auch gleich ein Verb erfunden. "Wir müssen nicht komplett 'back to the roots', können den Fußball aber vielleicht wieder etwas defensivieren, defensiver denken", sagte der Bundestrainer beim internationalen Trainerkongress in Leipzig am Mittwoch: "Dass wir erst mal zu Null spielen."

Er glaube, "dass es wichtig ist, in gewissen Momenten wieder ein bisschen altmodischer zu denken", betonte Nagelsmann. "Wenn wir eine Video-Analyse machen von 18 Szenen, sind viele Themen rein von Offensivfußball geprägt. In den großen Jahren waren aber nicht immer zehn Edeltechniker auf dem Acker." Das bedeute allerdings nicht, "dass wir nur Bälle nach vorne kloppen und nach dem zweiten Ball rennen, das ist nicht meine DNA".