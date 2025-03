Castrop hatte den ersten von zwei Tests auf dem Weg zur EM-Endrunde (11. bis 28. Juni) im Gastgeberland Slowakei am Freitag (1:0) verpasst. Der 21-Jährige hatte sich vor seiner Krankheit beim FCN in hervorragender Form präsentiert.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag mitteilte, kehrte der Mittelfeldspieler des Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach überstandener Krankheit zum Team zurück und steht Trainer Antonio Di Salvo damit für die EM-Generalprobe am Dienstag in Darmstadt wieder zur Verfügung.

Wanner-Einsatz noch offen

Weniger gute Neuigkeiten gibt es beim vom FC Bayern verliehenen Heidenheim Paul Wanner. Der offensive Mittelfeldspieler, der bereits das Slowakei-Spiel verpasst hatte, ist weiter angeschlagen und für das Spanien-Spiel fraglich.

Der 19-Jährige kommt in der laufenden Saison nicht so recht in Schwung und hat seinen Stammplatz auch in Heidenheim nicht mehr sicher.