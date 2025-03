Castrop hatte den ersten von zwei Tests auf dem Weg zur EM-Endrunde (11. bis 28. Juni) im Gastgeberland Slowakei am Freitag (1:0) verpasst. Der 21-Jährige hatte sich vor seiner Krankheit beim FCN in hervorragender Form präsentiert.

Wie der DFB am Sonntag mitteilte, kehrte der Mittelfeldspieler vom 1. FC Nürnberg nach überstandener Krankheit zum Team zurück und steht Trainer Antonio Di Salvo damit für die EM-Generalprobe am Dienstag in Darmstadt wieder zur Verfügung.

Wanner fehlt wohl erneut

Weniger gute Neuigkeiten gibt es beim vom FC Bayern verliehenen Heidenheim Paul Wanner. Der offensive Mittelfeldspieler, der bereits das Slowakei-Spiel verpasst hatte, ist weiterhin erkrankt und wird die Partie gegen Spanien laut "Kicker"-Informationen erneut verlassen.

Der 19-Jährige kommt in der laufenden Saison nicht so recht in Schwung und hat seinen Stammplatz auch in Heidenheim nicht mehr sicher.