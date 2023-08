Enttäuscht, am Boden zerstört. Tiefraurig. Das ist verständlich nach dem desaströsen WM-Aus, so kurz nach dem sportlichen Tiefschlag. Die Kapitänin suchte zum Glück nicht nach irgendwelchen Floskeln oder Ausflüchten, Erklärungen hatte sie allerdings auch keine. Das gab sie auch unumwunden zu.

Die DFB-Frauen sind tatsächlich in der WM-Vorrunde ausgeschieden, das Desaster ist perfekt. Das Worst-Case-Szenario darf aber niemanden überraschen. Ein Kommentar.

Zu keinem Zeitpunkt in das Turnier gefunden

Und so ergibt sich dann genau das Bild, das die Frauen bei der WM abgegeben haben, dann gibt es eben keinen positiven Flow wie bei der EM, sondern eine Negativspirale. Die Mannschaft hat zu keinem Zeitpunkt so richtig in das Turnier gefunden, wie man das als Team muss. Sie hat zwar immer Herz gezeigt, aber zu selten Lösungen gefunden.

Und dann fehlt am Ende auch das Quäntchen Glück, was vielleicht das Achtelfinale beschert hätte. Viel mehr aber wohl auch nicht, zu festgefahren war die Mannschaft in ihren Problemchen und Unzulänglichkeiten.