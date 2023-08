DFB-Frauen - WM-Debakel: Tritt Bundestrainerin Voss-Tecklenburg jetzt zurück?

Regionalliga-Ärger zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und Rot-Weiß Oberhausen

Die Regionalliga West wird in der kommenden Saison ohne den 1. FC Kaan-Marienborn stattfinden. Der Klub hat nach einem Streit mit Oberhausen-Präsident Hajo Sommers und den neuen Regionalliga-Lizenzauflagen seinen Rückzug nach der laufenden Spielzeit erklärt und wird 2023/24 in der Kreisliga C starten. Sommers hatte sich zuletzt bei "Reviersport" über die Infrastruktur der Marienborner beschwert: "Denen war das alles egal. Sowohl bei den Klos oder den Presseplätzen. Die spielen aber trotzdem in der Liga mit – und das auch gut, weil sie die ganze Kohle in den Kader stecken und nicht in die Infrastruktur. Darüber haben wir uns auch beschwert." Kaan-Marienborns Hauptsponsor Andreas Weber ließ die Kritik allerdings nicht auf sich sitzen, ätzte gegen RWO und erklärte: "Was erlaubt sich Herr Sommers eigentlich? Er hat das Ganze angezettelt und deshalb wünsche ich ihm und RWO nur das Schlechteste. Ich hoffe, dass Oberhausen sportlich untergeht. (...) Er kann auch alles versuchen und wird trotzdem sein Ziel nicht erreichen. Karma wird zurückschlagen. Rot-Weiß Oberhausen wird niemals aufsteigen." Vereinsvorsitzender Florian Leipold bestätigte das Regionalliga-Aus, obwohl ... © IMAGO/Rene Traut