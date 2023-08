Spanien stürmt zum ersten WM-Titel - England trauert

Fixer Wechsel: Seko Fofana

Cristiano Ronaldo bekommt bei Al-Nassr den nächsten hochkarätigen Mitspieler an die Seite gestellt. Wie der saudi-arabische Klub bekanntgab, wurde Mittelfeldspieler Seko Fofana vom RC Lens verpflichtet. Laut "The Athletic" zahlt der Klub aus dem Wüstenstaat für die Dienste des 28-Jährigen eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro an die Franzosen. Der Nationalspieler der Elfenbeinküste wurde 2020 für 8,5 Millionen Euro von Udinese Calcio verpflichtet und hat sich mit Lens nach Platz zwei in der Ligue 1 in der vergangenen Saison für die Champions League qualifiziert. © IMAGO/PanoramiC