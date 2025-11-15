Für das DFB-Team geht es im abschließenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei um alles. Hier erfährst du, wo das Spiel live im Free-TV und Stream zu sehen ist.

Am Montagabend wird es ernst für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. In der Qualifikation zur Fußball-WM 2026 steht das letzte Gruppenspiel auf dem Programm - und dabei geht es um alles.

In der Leipziger Red Bull Arena trifft das DFB-Team auf den ärgsten Rivalen um das WM-Ticket, die Slowakei. Das Hinspiel im September verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 0:2, eine erneute Pleite wäre ein Desaster.

Deutschland führt die Tabelle vor den punktgleichen Slowaken mit zwölf Zählern an, die Rechnung für die abschließende Partie in Gruppe A ist also einfach. Gelingt Deutschland ein Sieg oder Unentschieden, löst das Team das WM-Ticket. Kassieren die DFB-Kicker wieder eine Pleite, müssen sie sich im März in den Playoffs beweisen.

Der beim 2:0-Sieg am Freitagabend in Luxemburg gesperrte Karim Adeyemi ist gegen die Slowakei wieder mit von der Partie, für die verletzten Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck besteht derweil Hoffnung auf einen Einsatz.

Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

