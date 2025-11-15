Anzeige
WM-Qualifikation

Deutschland vs. Slowakei live: Wer überträgt die WM-Qualifikation im Free-TV, Stream und Ticker? Ergebnis 6:0

  • Aktualisiert: 17.11.2025
  • 22:36 Uhr
  • ran.de

Für das DFB-Team geht es im abschließenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei um alles. Hier erfährst du, wo das Spiel live im Free-TV und Stream zu sehen ist.

Am Montagabend wird es ernst für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. In der Qualifikation zur Fußball-WM 2026 steht das letzte Gruppenspiel auf dem Programm - und dabei geht es um alles.

In der Leipziger Red Bull Arena trifft das DFB-Team auf den ärgsten Rivalen um das WM-Ticket, die Slowakei. Das Hinspiel im September verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 0:2, eine erneute Pleite wäre ein Desaster.

Deutschland führt die Tabelle vor den punktgleichen Slowaken mit zwölf Zählern an, die Rechnung für die abschließende Partie in Gruppe A ist also einfach. Gelingt Deutschland ein Sieg oder Unentschieden, löst das Team das WM-Ticket. Kassieren die DFB-Kicker wieder eine Pleite, müssen sie sich im März in den Playoffs beweisen.

Der beim 2:0-Sieg am Freitagabend in Luxemburg gesperrte Karim Adeyemi ist gegen die Slowakei wieder mit von der Partie, für die verletzten Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck besteht derweil Hoffnung auf einen Einsatz.

Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Auch interessant: Deutschland vs. Slowakei:  Noten des DFB-Teams

+++ Update, 17. November, 22:36 Uhr: Ergebnis - Deutschland vs. Slowakei 6:0 +++

Nach der Pause sorgten die Joker Ridle Baku (67.) und Assan Ouedraogo (79.) für die weiteren Treffer des DFB-Teams zum Kantersieg. Letztlich fährt Deutschland damit als Gruppensieger mit 15 Punkten zur WM-Endrunde 2026 nach Übersee.

+++ Update, 17. November, 21:34 Uhr: Halbzeit - Deutschland vs. Slowakei 4:0 +++

Die deutsche Nationalmannschaft führt zur Pause durch die Treffer von Nick Woltemade (18.), Serge Gnabry (29.) und den Doppelpack von Leroy Sane (36., 41.) bereits mit 4:0 gegen die Slowakei.

+++ Update, 17. November, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Pavlovic - Sane, Gnabry, Wirtz - Woltemade.

Slowakei: Dubravka - Gyömber, Skriniar, Obert, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Duris, Strelec, Sauer.

Deutschland - Slowakei heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match?

  • Spiel: Deutschland vs. Slowakei
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (6. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 17. November 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Red Bull Arena Leipzig (Deutschland)
WM-Qualifikation heute live: Läuft Deutschland vs. Slowakei im Free-TV?

Ja, die Partie zwischen Deutschland und der Slowakei wird live im Free-TV gezeigt. Die Übertragungsrechte für die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft liegen bei ARD, ZDF und RTL.

Das finale Gruppenspiel gegen die Slowakei wird dabei vom ZDF übertragen. Die Sendung startet 30 Minuten vor dem Anpfiff, also um 20:15 Uhr.

Deutschland gegen Slowakei: Die WM-Qualifikation im Livestream verfolgen

Einen kostenlosen Livestream der Partie gibt es auf Joyn. Zudem gibt es die Partie auf ZDF.de zu sehen.

WM-Qualifikation heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen die Slowakei?

Einen Liveticker zum Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei findet ihr wie gewohnt auf ran.de

Deutschland vs. Slowakei heute live: Alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation

  • Spiel: Deutschland vs. Slowakei
  • Datum und Uhrzeit: 17. November 2025, 20:45 Uhr
  • Trainer: Julian Nagelsmann (Deutschland), Francesco Calzona (Slowakei)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: -
  • Livestream: JOYN, ZDF.de
  • Liveticker: ran.de

Deutschland - Slowakei heute: WM-Quali 2026 hier im kostenlosem Livestream & live im Free-TV sehen

