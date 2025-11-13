Anzeige
FC-Bayern-Star verletzt! Julian Nagelsmann muss DFB-Team für Qualifikationsspiel zur WM 2026 in Luxemburg umbauen

  • Aktualisiert: 13.11.2025
  • 11:57 Uhr
  • SID

Rückschlag für die deutsche Nationalmannschaft: Kapitän Joshua Kimmich fällt kurzfristig für das Spiel in Luxemburg aus. Der Bayern-Star verletzte sich im Training.

Julian Nagelsmann muss seine Pläne für das wegweisende WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr im Liveticker) kurzfristig umwerfen.

Sein fest eingeplanter Kapitän Joshua Kimmich fällt ebenso recht kurzfristig verletzt aus wie Nico Schlotterbeck. Außerdem fehlt dem Bundestrainer in Karim Adeyemi eine Alternative in der Offensive, der Dortmunder ist gelbgesperrt.

Kimmich zog sich am Mittwoch im Training in Wolfsburg eine Kapselverletzung am Sprunggelenk zu und verpasste die letzte Einheit ebenfalls in der Autostadt am Donnerstag. Kurz nach Trainingsbeginn veröffentlichte Kimmich auf Instagram ein Foto, das ihn mit zerknirschtem Gesichtsausdruck auf der Physio-Liege zeigt.

"Leider vorerst mein Arbeitsplatz", schrieb er darunter und versprach: "Gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen."

Als Alternative für die rechte Abwehrseite steht der Leipziger Ridle Baku bereit. Die Viererkette vor Torwart Oliver Baumann bilden außerdem David Raum links sowie der gesetzte Jonathan Tah und Waldemar Anton als Ersatz für Schlotterbeck (Fußverletzung) im Zentrum. Die Mittelfeldzentrale dürften abermals die Münchner Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka besetzen, Letzterer in der offensiveren Achter-Rolle.

DFB-Team: Julian Nagelsmann fordert mehr Offensive

Von seinem Angriff forderte Nagelsmann, er müsse "gefährlicher werden". Umsetzen sollen dies DFB-Rückkehrer Leroy Sané, der laut Nagelsmann seine voraussichtlich letzte Bewährungschance erhält, dessen früherer Münchner Mitspieler Serge Gnabry, Florian Wirtz und Sturmspitze Nick Woltemade. – Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Luxemburg: Moris/FC Khaleej (35 Jahre/77 Länderspiele) - Martins/FC Winterthur (30/39), Korac/FC Venedig (24/17), Carlson/SKN St. Pölten (27/67) - Jans/SK Beveren (33/118), Martins/Spartak Moskau (28/77), Bohnert/SC Bastia (28/58) - Olesen/Greuther Fürth (24/34), Barreiro/Benfica Lissabon (25/69) - Sinani/FC St. Pauli (28/71), Dardari/FC Augsburg (20/8). - Trainer: Strasser

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/8 Länderspiele) - Baku/RB Leipzig (27/6), Tah/Bayern München (29/41), Anton/Borussia Dortmund (29/11), Raum/RB Leipzig (27/32) - Pavlovic/Bayern München (21/7), Goretzka/Bayern München (30/65) - Sané/Galatasaray Istanbul (29/70), Gnabry/Bayern München (30/55), Wirtz/FC Liverpool (22/35) - Woltemade/Newcastle United (23/6) - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: John Brooks (England)

Auch interessant: Hamburger SV: Nächster Rückschlag für HSV-Star - WM 2026 rückt in weiter Ferne

