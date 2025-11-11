Anzeige
WM-QUALIFIKATION

Luxemburg vs. Deutschland live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 13.11.2025
  • 10:22 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation weiterhin unter Druck. Hier erfährst du, wo das Spiel gegen Luxemburg live im Free-TV und Stream zu sehen ist.

Zwei Spiele stehen noch aus, dann ist die WM-Qualifikation beendet.

Nach einem schwachen Start gegen die Slowakei konnte sich die DFB-Elf ergebnistechnisch stabilisieren, auch wenn die spielerischen Leistungen nicht immer für Furore sorgten.

Aktuell führt die Mannschaft von Julian Nagelsmann Gruppe A an - punktgleich mit der Slowakei, gefolgt von Nordirland mit sechs Punkten und Luxemburg, das noch ohne Zähler ist.

Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober konnte die deutsche Nationalmannschaft mit 4:0 für sich entscheiden.

Für diese Länderspielreise hat Nagelsmann erstmals Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln in den Kader berufen.

Trotz aller Schwierigkeiten der vergangenen Monate geht Deutschland im Duell mit Luxemburg klar als Favorit ins Spiel. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige
Anzeige

Luxemburg vs. Deutschland live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match?

  • Spiel: Luxemburg vs. Deutschland
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (5. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 14. November 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Stade de Luxembourg (Luxemburg)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM-Qualifikation live: Läuft Luxemburg - Deutschland im Free-TV?

Ja, die Partie zwischen Luxemburg und Deutschland wird live im Free-TV gezeigt. Die Übertragungsrechte für die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft liegen bei ARD, ZDF und RTL.

Das Spiel gegen Luxemburg wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Die Sendung startet 30 Minuten vor dem Anpfiff, also um 20:15 Uhr.

Luxemburg gegen Deutschland: Die WM-Qualifikation im Livestream verfolgen

Das Spiel wird auch im Livestream bei RTL+ gezeigt. Für den Zugriff ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anzeige

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Luxemburg?

Einen Liveticker zu Luxemburg gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Deutschland vs. Luxemburg: Alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation

  • Spiel: Luxemburg vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 14. November 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Jeff Strasser (Luxemburg), Julian Nagelsmann (Deutschland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: WM-Qualifikation: Italien, Türkei und Polen zittern - Zwergstaat darf von Sensation träumen

Mehr News und Videos
Dayot Upamecano (r.) mit Vincent Kompany
News

FC Bayern: Abgang droht! Upamecano spricht über Verhandlungen

  • 13.11.2025
  • 10:48 Uhr
Fans von Union Berlin kritisieren die Politik
News

Stadionsicherheit: Fußballfans planen Großdemo in Leipzig

  • 13.11.2025
  • 10:44 Uhr
imago images 1067603536
News

U21-EM-Qualifikation live: Deutschland vs. Malta im Free-TV, im Joyn-Stream und Ticker

  • 13.11.2025
  • 10:23 Uhr
2218822944
News

Yamal-Ärger: Barca-Boss wehrt sich gegen Verbands-Vorwürfe

  • 13.11.2025
  • 10:17 Uhr
Prominenter Fluggast: Luka Modric
News

Modric und Pasalic fliegen mit Ryanair zur WM-Quali

  • 13.11.2025
  • 10:11 Uhr
Rückschlag für Yussuf Poulsen
News

HSV-Kapitän Poulsen erneut verletzt

  • 13.11.2025
  • 10:07 Uhr
imago images 1068784021
News

WM-Qualifikation: Italien zittert - Zwergstaat träumt

  • 13.11.2025
  • 10:06 Uhr
08.11.2025, Hamburger SV vs. Borussia Dortmund, 1. Bundesliga, 10. Spieltag Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussball Liga bzw. des DFB...Update
News

Baldiger Abschied? Topklub offenbar an Adeyemi dran

  • 13.11.2025
  • 10:04 Uhr
Real Madrid v Villarreal - La Liga MADRID, SPAIN - OCTOBER 4: Head coach Xabi Alonso of Real Madrid gives tactics to his player Jude Bellingham during the La Liga match between Real Madrid and Vill...
News

Real Madrid: Fünf Stars offenbar unzufrieden mit Alonso

  • 13.11.2025
  • 10:04 Uhr
Trifft für Newcastle: Nick Woltemade
News

Woltemade über Wirtz: "Macht es sehr gut"

  • 13.11.2025
  • 09:49 Uhr