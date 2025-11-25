WM 2026
Cristiano Ronaldo: FIFA verhängt überraschend milde Strafe nach Roter Karte
- Aktualisiert: 25.11.2025
- 19:12 Uhr
- SID/ran
Cristiano Ronaldo flog im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach einem Ellenbogenschlag vom Platz. Nun wurde bekannt, wie lange "CR7" gesperrt wird.
Milde Strafe für einen Superstar!
Wegen eines Ellenbogenschlags gegen Dara O’Shea hatte Portugals Superstar Cristiano Ronaldo bei der 0:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 13. November die Rote Karte gesehen.
Ein solches Vergehen wird dem Regelwerk der FIFA zufolge eigentlich mit mindestens drei Spielen Sperre bestraft. Was bedeuten würde, dass der Portugiese die ersten beiden Spiele bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr verpasst hätte.
Tatsächlich wurde Ronaldo vom Weltverband jetzt auch für drei Spiele gesperrt. Allerdings wurden zwei Spiele dieser Sperre von der FIFA nur auf Bewährung verhängt.
Ronaldo hat seine Sperre bereits abgesessen
Einem Einsatz Ronaldos zum Start der WM-Gruppenphase steht von Seiten des Weltverbandes nach aktuellem Stand also nichts im Wege, sollte er sich in den kommenden Monaten vorbildlich verhalten.
Seine Sperre hat er bereits beim 9:1-Sieg der Portugiesen im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien abgesessen.
"Wenn Cristiano Ronaldo während der Bewährungszeit einen weiteren Verstoß ähnlicher Art und Schwere begeht, gilt die in der Disziplinarentscheidung festgelegte Sperre automatisch als aufgehoben und die verbleibenden zwei Spiele müssen sofort abgesessen werden", teilte die FIFA in einem Pressestatement auf "SID"-Anfrage mit.
Ronaldo will bei der WM Geschichte schreiben
Ronaldo war gegen Irland in seinem 226. Länderspiel erstmals im Trikot der Seleção vom Platz geflogen.
Es war der 13. Platzverweis seiner Profikarriere. Der portugiesische Verband hatte anschließend angekündigt, gegen eine längere Sperre des mehrfachen Weltfußballers kämpfen zu wollen.
Ronaldo hat bei der Weltmeisterschaft 2026 die Chance, Geschichte zu schreiben. Als erster Fußballer würde er seine sechste WM bestreiten.