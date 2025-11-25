Cristiano Ronaldo flog im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach einem Ellenbogenschlag vom Platz. Nun wurde bekannt, wie lange "CR7" gesperrt wird.

Milde Strafe für einen Superstar!

Wegen eines Ellenbogenschlags gegen Dara O’Shea hatte Portugals Superstar Cristiano Ronaldo bei der 0:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 13. November die Rote Karte gesehen.

Ein solches Vergehen wird dem Regelwerk der FIFA zufolge eigentlich mit mindestens drei Spielen Sperre bestraft. Was bedeuten würde, dass der Portugiese die ersten beiden Spiele bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr verpasst hätte.

Tatsächlich wurde Ronaldo vom Weltverband jetzt auch für drei Spiele gesperrt. Allerdings wurden zwei Spiele dieser Sperre von der FIFA nur auf Bewährung verhängt.