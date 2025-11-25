Finale gegen Portugal
U17-WM - Österreich sorgt für Jubel in der Heimat: "Meilenstein der ÖFB-Historie"
- Veröffentlicht: 25.11.2025
- 10:46 Uhr
- ran.de
Österreich winkt ein historischer Erfolg: Die U17-Nationalmannschaft des ÖFB kämpft bei der Weltmeisterschaft in Katar im Finale um den WM-Titel.
Ein historischer Moment für den österreichischen Fußball: Die U17-Nationalmannschaft der Männer hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen Italien ins Finale der Weltmeisterschaft 2025 gekämpft.
Matchwinner Johannes Moser traf doppelt und führte das Team von Trainer Hermann Stadler in das Endspiel, das am Donnerstag gegen Portugal ansteht.
Österreichs U17-Team hat im Halbfinale in Doha eine beeindruckende Leistung gezeigt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlug Johannes Moser, der Jungprofi von Red Bull Salzburg, in der zweiten Hälfte zu: Zuerst per Freistoß in der 52. Minute, dann mit einem weiteren Treffer zum 2:0-Endstand.
Die Defensive blieb makellos – im gesamten Turnier kassierte das Team nur ein Gegentor in sechs Spielen. "Unsere große Stärke ist die Verteidigung", betonte Teamchef Stadler nach dem Spiel. Der Sieg gegen den Favoriten Italien markiert den ersten WM-Finaleinzug Österreichs in einer Altersklasse überhaupt.
U17-WM: Euphorie in Rot-Weiß-Rot
In der Heimat wird der Erfolg als "Meilenstein der ÖFB-Historie" ("Vorarlberg Online") gefeiert. Die "Salzburger Nachrichten" hoben Mosers Rolle hervor: "Einmal mehr war Red-Bull-Jungprofi Johannes Moser der Matchwinner für das österreichische Sensationsteam."
Ähnlich euphorisch die "Die Presse": "Österreichs U17-Team feiert eine historische Sternstunde." Das "Ligaportal" sprach von einer "grandiosen Mannschaft" mit "großem Teamgeist".
Auch Präsident Alexander van der Bellen ließ es sich nicht nehmen, dem Team zu gratulieren: "Eine überragende Leistung und ein echter historischer Erfolg - nicht zuletzt für den rot-weiß-roten Nachwuchssport."
Am 27. November um 17 Uhr wartet im Finale Portugal, das Brasilien im Elfmeterschießen bezwang. Für Österreich geht es um den ersten WM-Titel. Stadler und sein Team träumen von Gold - und die Heimat jubelt mit.