U17-WM - Österreich sorgt für Jubel in der Heimat: "Meilenstein der ÖFB-Historie"

Österreich winkt ein historischer Erfolg: Die U17-Nationalmannschaft des ÖFB kämpft bei der Weltmeisterschaft in Katar im Finale um den WM-Titel.

Ein historischer Moment für den österreichischen Fußball: Die U17-Nationalmannschaft der Männer hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen Italien ins Finale der Weltmeisterschaft 2025 gekämpft.

Matchwinner Johannes Moser traf doppelt und führte das Team von Trainer Hermann Stadler in das Endspiel, das am Donnerstag gegen Portugal ansteht.

Österreichs U17-Team hat im Halbfinale in Doha eine beeindruckende Leistung gezeigt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlug Johannes Moser, der Jungprofi von Red Bull Salzburg, in der zweiten Hälfte zu: Zuerst per Freistoß in der 52. Minute, dann mit einem weiteren Treffer zum 2:0-Endstand.