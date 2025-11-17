- Anzeige -
Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko

WM 2026: Wann wird die Gruppenphase ausgelost und wie funktioniert der Modus? DFB-Team in Lostopf 1

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 19:37 Uhr
  • ran.de

Die WM 2026 rückt immer näher. Doch wann werden die Gruppen ausgelost? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Am 19. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt!

Rund ein halbes Jahr zuvor, am 5. Dezember 2025, findet in Washington D.C. die Auslosung der Gruppenphase statt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat durch den 6:0-Sieg im abschließenden Qualifikationsspiel gegen die Slowakei die direkte Teilnahme perfekt gemacht.

Wie läuft die Auslosung? Kann ich das Spektakel im Free-TV verfolgen? Und welche Teams sind bereits sicher dabei? ran hat alle Informationen zur Auslosung der WM 2026 zusammengefasst.

WM 2026 Auslosung: Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Die Auslosung zur Gruppenphase der WM 2026 findet am 5. Dezember 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in Washington D.C. statt. Austragungsort ist das "John F. Kennedy Center for the Performing Arts".

WM 2026: Wird die Auslosung im Free-TV oder Livestream übertragen?

Die Auslosung zur Weltmeisterschaft 2026 wird am 5. Dezember ab 17:55 Uhr im Free-TV im ZDF übertragen.

Im Livestream wird die Auslosung daher in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Zudem dürfte die FIFA selbst für einen Livestream sorgen.

WM 2026: Wie funktioniert die Auslosung?

Bei der Auslosung zur WM-Gruppenphase wird es vier Lostöpfe geben. In Lostopf 1 werden die Gastgeberländer (USA, Kanada und Mexiko) vertreten sein.

Die weiteren 45 Teilnehmer werden auf Grundlage der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfe mit je 12 Mannschaften aufgeteilt.

Weil zum Zeitpunkt der Auslosung nur 42 der 48 Teilnehmer - die letzten Tickets für die WM werden im März 2026 in den Playoffs vergeben - feststehen werden, werden sich in Lostopf 4 am 5. Dezember sechs "Platzhalter-Kugeln" befinden.

WM 2026: Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung aus?

  • Lostopf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland
  • Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, IR Iran, Republik Korea, Ecuador, Österreich, Australien
  • Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika
  • Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland sowie die vier Gewinner des europäischen Play-off-Turniers und die beiden Gewinner des interkontinentalen Play-off-Turniers
Welche Teilnehmer stehen für die WM 2026 bereits fest?

Insgesamt stehen bereits 42 der 48 Teilnehmer für das Turnier im kommenden Sommer fest:

  • Europa (UEFA): England, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Portugal, Deutschland, Niederlande, Österreich, Spanien, Schottland, Belgien, Schweiz
  • Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF): USA, Kanada, Mexiko, Panama, Curacao, Haiti
  • Asien (AFC): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • Afrika (CAF): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • Südamerika (CONMEBOL): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
  • Ozeanien (OFC): Neuseeland
