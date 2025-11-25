Nick Woltemade ist derzeit der Stürmer Nummer eins in der Nationalmannschaft - doch der Konkurrenzkampf verschärft sich.

Das vergangene Wochenende verlief ganz nach dem Geschmack von Julian Nagelsmann. Deniz Undav glänzte mit einem Dreierpack, Jonathan Burkardt traf doppelt, und die lange verletzten Tim Kleindienst und Niclas Füllkrug feierten ihr Comeback.

Der beim Bundestrainer derzeit gesetzte Nick Woltemade überzeugte zudem beim Sieg gegen Manchester City, und auch die Rückkehr von Kai Havertz zeichnet sich ab. Knapp sieben Monate vor dem Start der Fußball-WM vergrößert sich auch der Konkurrenzkampf im Sturm der Nationalmannschaft - sehr zur Freude Nagelsmanns.

"Offensiv müssen wir wieder gefährlicher werden", hatte der 38-Jährige noch vor dem Showdown in der Qualifikation für die XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada gefordert. Einen Weltklassemann wie Erling Haaland oder Harry Kane wird die DFB-Auswahl im kommenden Sommer nicht aufbieten können, doch die Vielfalt im Angriff ist groß und kann auf der Jagd nach dem fünften Stern zur Waffe werden. Denn eines eint Woltemade und Co. - sie haben alle eine besondere Begabung und können die gegnerischen Abwehrspieler mit ihrer teils unorthodoxen Spielweise vor Probleme stellen.

Dies musste auch Nationalspieler Nico Schlotterbeck leidvoll erfahren. Der Stuttgarter Undav schenkte Borussia Dortmund gleich drei Tore ein. Erst spektakulär mit dem Rücken zum Tor, dann gedankenschnell mit der Fußspitze und zuletzt auch noch im Gerd-Müller-Style. Der Name des "Bombers der Nation" lässt viele Fans nostalgisch in die Vergangenheit blicken, doch ganz so schlecht wie häufig beschrieben ist die deutsche Mittelstürmer-Gegenwart und -Zukunft nicht.