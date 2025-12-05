Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht nach der Auslosung in Washington am Freitag von einer "machbaren" Vorrunde, "in der wir uns durchsetzen wollen". Doch auf wen trifft das DFB-Team bei der WM 2026 in den USA, in Mexiko und in Kanada?

Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko der Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Die deutschen Vorrunden-Gegner bei der WM 2026 im Kurzporträt

Curacao (14. Juni in Philadelphia oder Houston)

Die Auswahl des karibischen Inselstaates vertritt das kleinste Land, das sich jemals für eine WM qualifizieren konnte. Größter Erfolg ist der Gewinn der Karibikmeisterschaft 2017, 2019 erreichte die ehemalige niederländische Kolonie beim Gold Cup das Viertelfinale. Trainer ist der erfahrene Niederländer Dick Advocaat, der auf einige Spieler mit Wurzeln in seiner Heimat setzt.

Zu ihnen gehört Stürmer Jordi Paulina aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Die Nummer 82 der Weltrangliste setzte sich auf dem Weg zur Endrunde gegen die ehemaligen WM-Teilnehmer Jamaika sowie Trinidad und Tobago durch. "Sie werden spannend zu analysieren sein. Aber wir werden nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen", sagte Nagelsmann.

Elfenbeinküste (20. Juni in Toronto oder Kansas City)

Der Afrikameister sollte eigentlich im März einer der letzten Gegner vor der WM sein, für das Länderspiel in Stuttgart braucht es jetzt eine Alternative. Die "Elefanten" gewannen 1992, 2015 und 2024 den Afrika-Cup und nehmen zum vierten Mal nach 2006, 2010 und 2014 an der WM teil. Bisher war immer in der Vorrunde Schluss. Topspieler ist Rechtsaußen Amad Diallo von Manchester United, auch der frühere Bundesligaprofi Sébastien Haller gehört noch zum erweiterten Kreis.