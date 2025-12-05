- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Julian Nagelsmann (Bundestrainer Deutschland): "Es ist keine super leichte Gruppe, aber eine machbare, in der wir uns durchsetzen wollen. Elfenbeinküste und Ecuador sind schon sehr gute Teams, Curacao ist ein eher unbekanntes Team. Ecuador hat drei vier richtige Topstars, die Elfenbeinküste ein körperlich gutes Team. Für uns geht es darum, gut ins Turnier zu starten in einer Gruppe, die machbar ist, uns aber dennoch fordert. Da wir schon alle drei Gegner kennen, können wir uns auch sehr exakt vorbereiten." Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Ich sehe es auch so (wie Nagelsmann, Anm. d. Red.). Ich habe schon im Vorfeld gesagt, man muss vor allen Respekt haben. Cote d'Ivoire, Afrikameister, ist sicherlich ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner. Curacao ist ein Exot. Da freue ich mich aber auch extrem drüber, dass wir mal so ein Los gezogen haben. Gegen Ecuador haben wir auch schon bei Weltmeisterschaften gespielt. Insofern ein bekannter Gegner, aus Südamerika. Aber wir haben eine gute Mischung aus verschiedenen Kontinenten. Jeden, der sich qualifiziert hat, in Südamerika, in Afrika, sollte man sehr ernst nehmen. Aber ich glaube, die Jungs werden sich optimal vorbereiten." David Raum (Nationalspieler/RB Leipzig): "Eine Gruppe mit sehr interessanten Gegnern, die für uns auf jeden Fall machbar sein sollte. Es sind genau diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt: Dass wir nun tatsächlich gegen die Elfenbeinküste – und damit gegen Yan Diomande – spielen werden. Vielleicht kommt es sogar zu einem direkten Duell zwischen uns. Ich freue mich darauf. Es sind starke, spannende Teams, und die Aussicht, bei einer WM auf Teamkollegen zu treffen, steigert die Vorfreude natürlich noch einmal."

- Anzeige -

WM 2026: Trump liefert nächsten skurrilen Auftritt mit Infantino