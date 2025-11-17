Die WM 2026 rückt immer näher. Doch wann werden die Gruppen ausgelost? ran hat alle Informationen zusammengefasst. Am 19. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt! Rund ein halbes Jahr zuvor, am 5. Dezember 2025, findet in Washington D.C. die Auslosung der Gruppenphase statt. WM 2026: Die Auslosung der Gruppen HEUTE ab 18 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn Die deutsche Nationalmannschaft hat durch den 6:0-Sieg im abschließenden Qualifikationsspiel gegen die Slowakei die direkte Teilnahme perfekt gemacht.

Wie läuft die Auslosung? Kann ich das Spektakel im Free-TV verfolgen? Und welche Teams sind bereits sicher dabei? ran hat alle Informationen zur Auslosung der WM 2026 zusammengefasst. WM 2026: Die Auslosung ab 18 Uhr im Liveticker

WM 2026: Auf wen Deutschland in der Gruppenphase treffen könnte

WM 2026 Auslosung: Wann und wo findet die Veranstaltung statt? Die Auslosung zur Gruppenphase der WM 2026 findet am 5. Dezember 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in Washington D.C. statt. Austragungsort ist das "John F. Kennedy Center for the Performing Arts".

WM 2026: Welche Stars sind bei der Auslosung dabei? Das deutsche Supermodel Heidi Klum wird die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 moderieren. Wie die FIFA mitteilte, wird die 52-Jährige am Freitag gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. führen. Die Ziehung leiten wird Rio Ferdinand. Unterstützt wird der ehemalige englische Nationalspieler von der preisgekrönten Moderatorin Samantha Johnson und Eli Manning. Die NFL-Ikone ist offiziell als "Red Carpet Host" vorgesehen, wird also vom roten Teppich berichten. Die Lose werden von Legenden der vier großen US-Ligen gezogen: Tom Brady (NFL), Wayne Gretzky (NHL), Shaquille O'Neal (NBA) und Aaron Judge (MLB). Die vier Superstars übernehmen damit eine ganz besondere Aufgabe und werden entscheiden, welche Gegner Deutschland zugelost bekommt.

WM 2026: Wird die Auslosung im Free-TV oder Livestream übertragen? Die Auslosung zur Weltmeisterschaft 2026 wird am 5. Dezember ab 17:55 Uhr im Free-TV im ZDF übertragen. Im Livestream wird die Auslosung daher in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Zudem dürfte die FIFA selbst für einen Livestream sorgen. WM 2026: DFB-Team bestreitet WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA

WM 2026: Wie funktioniert die Auslosung? Bei der Auslosung zur WM-Gruppenphase wird es vier Lostöpfe geben. In Lostopf 1 werden die Gastgeberländer (USA, Kanada und Mexiko) vertreten sein. Die weiteren 45 Teilnehmer werden auf Grundlage der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfe mit je 12 Mannschaften aufgeteilt. Weil zum Zeitpunkt der Auslosung nur 42 der 48 Teilnehmer - die letzten Tickets für die WM werden im März 2026 in den Playoffs vergeben - feststehen werden, werden sich in Lostopf 4 am 5. Dezember sechs "Platzhalter-Kugeln" befinden. WM-Auslosung 2026 mit Heidi Klum: Übertragung heute hier im kostenlosen Livestream sehen

WM 2026: Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung aus? Lostopf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, IR Iran, Republik Korea, Ecuador, Österreich, Australien

Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland sowie die vier Gewinner des europäischen Play-off-Turniers und die beiden Gewinner des interkontinentalen Play-off-Turniers

Welche Teilnehmer stehen für die WM 2026 bereits fest? Insgesamt stehen bereits 42 der 48 Teilnehmer für das Turnier im kommenden Sommer fest: Europa (UEFA): England, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Portugal, Deutschland, Niederlande, Österreich, Spanien, Schottland, Belgien, Schweiz

Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF): USA, Kanada, Mexiko, Panama, Curacao, Haiti

Asien (AFC): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Afrika (CAF): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Südamerika (CONMEBOL): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay

Ozeanien (OFC): Neuseeland

WM 2026: Wie könnte das Eröffnungsspiel lauten? Sicher ist bereits, dass das Eröffnungsspiel der WM 2026 im legendären Estadio Azteca in Mexico-Stadt stattfindet. Gastgeber Mexiko wird dabei auf eines der folgenden Teams treffen: Norwegen

Ägypten

Algerien

Schottland

Paraguay

Tunesien

Elfenbeinküste

Usbekistan

Katar

Saudi-Arabien

Südafrika

