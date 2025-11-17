- Anzeige -
- Anzeige -
Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko

WM 2026: Auslosung der Gruppenphase jetzt live im Free-TV und Joyn-Stream - auf wen trifft Deutschland?

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 19:36 Uhr
  • ran.de

Die WM 2026 rückt immer näher. Doch wann werden die Gruppen ausgelost? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Am 19. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt!

Rund ein halbes Jahr zuvor, am 5. Dezember 2025, findet in Washington D.C. die Auslosung der Gruppenphase statt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat durch den 6:0-Sieg im abschließenden Qualifikationsspiel gegen die Slowakei die direkte Teilnahme perfekt gemacht.

- Anzeige -
- Anzeige -
FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Original Trophy ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 20: FIFA World Cup Original Trophy is seen ahead of the FIFA World Cup 26 play-offs draws on November ...

WM 2026: Die Auslosung der Gruppen im kostenlosen Livestream auf Joyn

Die WM-Auslosung am 5. Dezember 2025 ab 18 Uhr live im Stream auf Joyn verfolgen.

- Anzeige -

Wie läuft die Auslosung? Kann ich das Spektakel im Free-TV verfolgen? Und welche Teams sind bereits sicher dabei? ran hat alle Informationen zur Auslosung der WM 2026 zusammengefasst.

- Anzeige -

WM 2026 Auslosung: Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Die Auslosung zur Gruppenphase der WM 2026 findet am 5. Dezember 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in Washington D.C. statt. Austragungsort ist das "John F. Kennedy Center for the Performing Arts".

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM 2026: Welche Stars sind bei der Auslosung dabei?

Das deutsche Supermodel Heidi Klum wird die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 moderieren.

Wie die FIFA mitteilte, wird die 52-Jährige am Freitag gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. führen.

Die Ziehung leiten wird Rio Ferdinand. Unterstützt wird der ehemalige englische Nationalspieler von der preisgekrönten Moderatorin Samantha Johnson und Eli Manning. Die NFL-Ikone ist offiziell als "Red Carpet Host" vorgesehen, wird also vom roten Teppich berichten.

Die Lose werden von Legenden der vier großen US-Ligen gezogen: Tom Brady (NFL), Wayne Gretzky (NHL), Shaquille O'Neal (NBA) und Aaron Judge (MLB). Die vier Superstars übernehmen damit eine ganz besondere Aufgabe und werden entscheiden, welche Gegner Deutschland zugelost bekommt.

WM 2026: Wird die Auslosung im Free-TV oder Livestream übertragen?

Die Auslosung zur Weltmeisterschaft 2026 wird am 5. Dezember ab 17:55 Uhr im Free-TV im ZDF übertragen.

Im Livestream wird die Auslosung daher in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Zudem dürfte die FIFA selbst für einen Livestream sorgen.

- Anzeige -

WM 2026: Wie funktioniert die Auslosung?

Bei der Auslosung zur WM-Gruppenphase wird es vier Lostöpfe geben. In Lostopf 1 werden die Gastgeberländer (USA, Kanada und Mexiko) vertreten sein.

Die weiteren 45 Teilnehmer werden auf Grundlage der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfe mit je 12 Mannschaften aufgeteilt.

Weil zum Zeitpunkt der Auslosung nur 42 der 48 Teilnehmer - die letzten Tickets für die WM werden im März 2026 in den Playoffs vergeben - feststehen werden, werden sich in Lostopf 4 am 5. Dezember sechs "Platzhalter-Kugeln" befinden.

WM-Auslosung 2026 mit Heidi Klum: Übertragung heute hier im kostenlosen Livestream sehen

- Anzeige -

WM 2026: Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung aus?

  • Lostopf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland
  • Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, IR Iran, Republik Korea, Ecuador, Österreich, Australien
  • Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika
  • Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland sowie die vier Gewinner des europäischen Play-off-Turniers und die beiden Gewinner des interkontinentalen Play-off-Turniers
- Anzeige -

Welche Teilnehmer stehen für die WM 2026 bereits fest?

Insgesamt stehen bereits 42 der 48 Teilnehmer für das Turnier im kommenden Sommer fest:

  • Europa (UEFA): England, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Portugal, Deutschland, Niederlande, Österreich, Spanien, Schottland, Belgien, Schweiz
  • Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF): USA, Kanada, Mexiko, Panama, Curacao, Haiti
  • Asien (AFC): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • Afrika (CAF): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • Südamerika (CONMEBOL): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
  • Ozeanien (OFC): Neuseeland
- Anzeige -

WM 2026: Wie könnte das Eröffnungsspiel lauten?

Sicher ist bereits, dass das Eröffnungsspiel der WM 2026 im legendären Estadio Azteca in Mexico-Stadt stattfindet. Gastgeber Mexiko wird dabei auf eines der folgenden Teams treffen:

  • Norwegen
  • Ägypten
  • Algerien
  • Schottland
  • Paraguay
  • Tunesien
  • Elfenbeinküste
  • Usbekistan
  • Katar
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
- Anzeige -
WM
11.06.2026
Mexiko
Mexiko
Mexiko
-:-
Südafrika
Südafrika
Südafrika
11.06.2026
Südkorea
Südkorea
Südkorea
-:-
UEFA D (DAN/MKD/CZE/IRL)
UEFA D (DAN/MKD/CZE/IRL)
UEFA D (DAN/MKD/CZE/IRL)
18.06.2026
UEFA D (DAN/MKD/CZE/IRL)
UEFA D (DAN/MKD/CZE/IRL)
UEFA D (DAN/MKD/CZE/IRL)
-:-
Südafrika
Südafrika
Südafrika
18.06.2026
Mexiko
Mexiko
Mexiko
-:-
Südkorea
Südkorea
Südkorea
24.06.2026
UEFA D (DAN/MKD/CZE/IRL)
UEFA D (DAN/MKD/CZE/IRL)
UEFA D (DAN/MKD/CZE/IRL)
-:-
Mexiko
Mexiko
Mexiko
24.06.2026
Südafrika
Südafrika
Südafrika
-:-
Südkorea
Südkorea
Südkorea
Mehr News und Videos
Mexiko ist Co-Ausrichter der WM
News

Wie 2010: WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika

  • 05.12.2025
  • 21:01 Uhr
Kenan Karaman (r.) gegen seinen Ex-Klub
News

Schalke marschiert und vergrößert Fortunas Krise

  • 05.12.2025
  • 20:56 Uhr
Fortuna Düsseldorf v FC Schalke 04 - 2. Bundesliga
News

2. Bundesliga: S04 siegt in Düsseldorf - später Schock für 96

  • 05.12.2025
  • 20:47 Uhr
Julian Nagelsmann und Rudi Völler bei der Auslosung
News

Nagelsmann: WM-Gruppe "machbar"

  • 05.12.2025
  • 20:47 Uhr
Leroy Sané feiert seinen Treffer
News

Fünftes Saisontor für Galatasaray: Sané unterstreicht Topform

  • 05.12.2025
  • 20:43 Uhr
Hannover gastierte in Münster
News

Schock in der Nachspielzeit: Hannover verspielt Sieg in Münster

  • 05.12.2025
  • 20:32 Uhr
WM 2026
News

WM 2026: Das sind die zwölf Gruppen für die Endrunde

  • 05.12.2025
  • 20:17 Uhr
Tenor Andrea Bocelli bei der WM-Auslosung
News

WM-Auslosung: Weihnachtliche Bescherung für DFB-Elf

  • 05.12.2025
  • 20:02 Uhr
US-Präsident Donald Trump (l.) mit Gianni Infantino
News

Bei WM-Auslosung: FIFA erfindet "Friedenspreis" für Donald Trump

  • 05.12.2025
  • 18:39 Uhr
Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4
News

Nach Bayern-Protest: UEFA fällt Entscheidung im Fall Diaz

  • 05.12.2025
  • 18:34 Uhr