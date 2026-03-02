Für Julian Nagelsmann rückt die Entscheidung näher, welche Spieler er für die WM 2026 nominieren will. Der Bundestrainer achtet dabei aber nicht nur auf sportliche Faktoren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann berücksichtigt bei der Auswahl seines WM-Kaders nicht nur die sportlichen Leistungen der deutschen Profis, sondern auch ihr Verhalten beim Torjubel.

"Wenn ich sehe, ein Spieler schießt ein Tor und jubelt nicht richtig, dann ist das für mich ein Marker, dass da irgendwas nicht stimmt", sagte Nagelsmann im Interview mit dem "kicker". Und weiter: "Wenn ich so etwas bei einem Spieler von uns feststelle, notiere ich es."

Der Torjubel als entscheidender Faktor für die WM-Teilnahme? Für Nagelsmann geht es dabei auch um die richtige Einstellung. "Wenn du dich über ein Tor nicht mal mehr richtig freust, dann kannst du Fußball eigentlich seinlassen, weil das das Salz in der Suppe ist", stellte er klar.

Heißt: Wer aus Nagelsmanns Sicht selbst nach einem Torerfolg keine Leidenschaft zeigt, wird es auf dem Platz schon gar nicht können. Bei Bundesliga-Spielen vermisse er oftmals "so ein bisschen die Emotionalität bei den sogenannten einfachen Siegen oder einfachen Toren".