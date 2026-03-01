Nadiem Amiri schien in den vergangenen Wochen nicht nur den 1. FSV Mainz 05 aus dem Tabellenkeller der Bundesliga, sondern auch sich selbst in den WM-Kader des DFB-Teams zu schießen. Doch eine Fersenverletzung könnte ihn nun um die Chance auf das Turnier in Amerika bringen.

Diese Verletzung könnte nicht nur dem 1. FSV Mainz 05, sondern auch Nadiem Amiri wegen des Zeitpunkts besonders wehtun. Aufgrund von Fersenproblemen verpasste der DFB-Nationalspieler das 1:1 bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wird der 29-Jährige mindestens bis Ende März ausfallen. Damit verpasst er die nächsten drei Bundesliga-Partien und das Achtelfinale der Conference League gegen Sigma Olmütz. Erst rund um die Länderspielpause sei im Optimalfall mit einer Rückkehr zum Team zu rechnen.

Würde auch bedeuten: Amiri stünde Nationaltrainer Julian Nagelsmann für die letzten beiden Länderspiele vor der Kadernominierung für die WM in den USA, Mexiko und Kanada nicht zur Verfügung. Am 27. März trifft das DFB-Team auf die Schweiz, drei Tage später ist Ghana der Gegner. Damit hätte Amiri also keine Gelegenheit mehr, sich im Nationaldress für eine Berufung in das WM-Aufgebot zu empfehlen.

Im vergangenen Jahr hatte er seine Länderspiele Nummer sechs bis neun absolviert, beim 2:1 in Italien im Viertelfinale der Nations League erstmals in der Startelf gestanden. Beim 3:1 über Nordirland in der WM-Qualifikation gelang dem früheren Leverkusener der wichtige Treffer zum 2:1.