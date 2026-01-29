WM 2026: Leistenverletzung! Muss Spanien auf Top-Star verzichten?

Den ganzen September verpasste der Flügelstürmer verletzt, nun soll sich die Blessur weiter verschlimmert haben. "Im Moment ist er einfach nicht in der Lage zu spielen", sagte Trainer Ernesto Valverde.

Seit Monaten schon plagt sich Nico Williams von Athletic Bilbao mit anhaltenden Leistenproblemen rum.

Spanien sorgt sich um Top-Star Nico Williams! Der Flügelstürmer soll angeblich an einer Leistenverletzung leiden, die ihn womöglich sogar von einer WM-Teilnahme abhalten könnte.

Nico Williams: Droht sogar das Verpassen der WM 2026?

Bereits bei der 2:3-Niederlage Bilbaos gegen Sporting Lissabon konnte er nicht mitwirken - doch nicht nur das, wie die "Marca" berichtet, soll sogar die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf der Kippe stehen. Die Lage sei "besorgniserregend".

Im Sommer entschieden sich Williams und die Ärzte, die Verletzung konservativ und ohne Operation zu behandeln. Das führte bei Mitspielern von Williams zum Erfolg, nicht jedoch bei ihm.