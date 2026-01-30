- Anzeige -
Fußball

WM 2026: Thomas Müller sieht DFB-Team noch nicht "richtig titelreif"

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 07:14 Uhr
  • SID

Weltmeister 2026? Thomas Müller ist skeptisch, was die deutschen Erfolgschancen bei der WM im kommenden Sommer angeht.

"Spieler wie Musiala, Wirtz, auch Woltemade: Das sind super talentierte Spieler, genial in ihren Aktionen, die jetzt schon prägend sein können und auch prägend sein werden", sagt der Ex-Nationalspieler bei Sky: "Aber da spüre ich jetzt noch nicht, dass sie schon richtig titelreif sind."

In dem Interview, das am Freitag ab 18.45 Uhr ausgestrahlt wird, äußert der Weltmeister von 2014 Bedenken hinsichtlich der Konstanz des deutschen Teams. "Wir haben das Potenzial, jeden zu schlagen, aber auch das Potenzial, gegen jeden verlieren zu können", sagte der Angreifer der Vancouver Whitecaps:

"Wir als Fußball-Nation hoffen natürlich darauf, dass diese Stabilität einkehrt und wir nicht nur diese Potenzialspieler haben, sondern wirklich Spieler, die bei internationalen Topklubs prägende Figuren sind – wie etwa Jo Kimmich oder ein Antonio Rüdiger."

