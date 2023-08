Anzeige

Australien steht bei der Heim-WM im Halbfinale. Die Spielerinnen aus Down Under bezwingen in einem dramatischen Elfmeterschießen das Team aus Frankreich.

Der Traum vom WM-Titel im eigenen Land lebt: Die australischen Fußballerinnen sind im eigenen Land zum ersten Mal überhaupt in ein WM-Halbfinale eingezogen. Das Team um Superstar Sam Kerr bezwang Frankreich in Brisbane im Elfmeterschießen mit 7:6. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden.

Mackenzie Arnold avancierte dabei zur dramatischen Heldin. Erst hielt die Torfrau gleich den erste Elfmeter von Selma Bacha, nach dem Pfostenschuss von Eve Perisset vergab Arnold selbst die Entscheidung und traf ebenfalls den Pfosten.

Dann hielt sie gegen Kenza Dali, verließ jedoch die Linie mit beiden Füßen, doch auch die Wiederholung hatte Arnold.

Clare Hunt vergab abermals die Entscheidung gegen die extra für das Elfmeterschießen eingewechselte Torhüterin Solene Durand. Aber auch Frankreichs Vicki Becho zeigte nerven und traf den Pfosten, Cortnee Vine ließ Australien mit dem Treffer beim insgesamt 20. Elfmeter jubeln.