Fußball

Früherer bulgarischer Nationalcoach Dimitar Penew gestorben - er schockte Deutschland bei der WM 1994

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 18:18 Uhr
  • SID
Article Image Media
© IMAGO/SID/-

Er sorgte mit seinem Team für eine der bittersten Niederlagen Deutschlands in der WM-Geschichte. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren verstorben.

Der bulgarische Fußball trauert um den früheren Nationaltrainer Dimitar Penew. Wie der Fußballverband des Landes am Samstag bekannt gab, verstarb der einstige Coach, der Bulgarien bei der WM 1994 in den USA ins Halbfinale geführt und auf dem Weg dorthin auch Deutschland im Viertelfinale besiegt hatte, im Alter von 80 Jahren.

"Dies ist ein schwarzer Tag nicht nur für den bulgarischen Fußball, sondern auch für den heimischen Sport und für unsere Gesellschaft insgesamt – eine wahre Legende wie Dimitar Penew hat uns verlassen", sagte Verbandschef Georgi Iwanow: "Er war ein Mensch, der von absolut allen in Bulgarien geliebt und respektiert wurde."

Dimitar Penew führte Bulgarien zum WM-Sieg gegen Deutschland

Nach einer erfolgreichen Karriere als Spieler und drei WM-Teilnahmen (1966, 1970 und 1974) gewann Penew als Trainer mehrere Titel auf nationaler Ebene. Das Nationalteam leitete er von 1991 bis 1996: Größter Erfolg war der vierte WM-Platz in den USA, im Viertelfinale hatte sich Bulgarien mit 2:1 gegen das DFB-Team durchgesetzt. Penew übernahm das Nationalteam im Jahr 2007 abermals für eine kurze Zeit. Dazu wurde er zum besten bulgarischen Trainer des 20. Jahrhunderts gekürt.

