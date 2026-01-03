Er sorgte mit seinem Team für eine der bittersten Niederlagen Deutschlands in der WM-Geschichte. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren verstorben.

Der bulgarische Fußball trauert um den früheren Nationaltrainer Dimitar Penew. Wie der Fußballverband des Landes am Samstag bekannt gab, verstarb der einstige Coach, der Bulgarien bei der WM 1994 in den USA ins Halbfinale geführt und auf dem Weg dorthin auch Deutschland im Viertelfinale besiegt hatte, im Alter von 80 Jahren.

"Dies ist ein schwarzer Tag nicht nur für den bulgarischen Fußball, sondern auch für den heimischen Sport und für unsere Gesellschaft insgesamt – eine wahre Legende wie Dimitar Penew hat uns verlassen", sagte Verbandschef Georgi Iwanow: "Er war ein Mensch, der von absolut allen in Bulgarien geliebt und respektiert wurde."