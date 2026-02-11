In den USA herrscht aktuell eine heftige Debatte rund um die Einwanderungsbehörde ICE. Die Beamten werden jedoch auch bei der Fußball-WM im Sommer eine starke Präsenz zeigen.

Die umstrittene US-Einwanderungsbehörde ICE wird nach eigenen Angaben eine "zentrale" Rolle bei den Sicherheitsmaßnahmen für die Fußball-WM im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) spielen. Das gab der amtierende ICE-Chef Todd Lyons bei einer Anhörung vor dem Kongress in Washington an.

"ICE, insbesondere die Abteilung Homeland Security Investigations, ist ein zentraler Bestandteil des gesamten Sicherheitsapparates für die Weltmeisterschaft", sagte Lyons: "Wir setzen uns für die Sicherheit dieser Veranstaltung und für die Sicherheit aller Teilnehmer und Besucher ein."

Die demokratische Politikerin Nellie Pou, die den neunten Bezirk von New Jersey vertritt, zu dem auch das WM-Stadion in East Rutherford gehört, hatte ihn gefragt, ob ICE sich verpflichten würde, den Betrieb im Umfeld von FIFA-Veranstaltungen einzustellen. "Ist Ihnen klar, dass es dem gesamten Prozess schaden wird, wenn die Fans das Gefühl haben, zu Unrecht inhaftiert oder ungerechtfertigt herausgezogen zu werden?", fragte Pou. "Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst."