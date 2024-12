Die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 dürfte heute offiziell an Saudi-Arabien vergeben werden. Der Weltverbands FIFA hat für 15.00 Uhr einen Online-Kongress angesetzt, um per Knopfdruck über die Ausrichtungen der Weltmeisterschaften 2030 und 2034 zu entscheiden.

Das Wichtigste in Kürze

Mit der ebenso sicheren Vergabe der WM 2030 an Spanien, Portugal und Marokko sowie für Eröffnungsspiele an Argentinien, Paraguay und Uruguay werden gleich drei weitere Kontinente in das Event einbezogen.

Der Ablauf des Online Kongress: Die bis zu 211 Mitgliedsverbände der FIFA können sich aus aller Welt über eine Onlineplattform zusammenschalten. Der jeweilige Hauptdelegierte - in Deutschland wird dies DFB-Präsident Bernd Neuendorf sein - kann über eine Software seine Stimme abgeben. Deutschland wird für Saudi-Arabien stimmen und auch der Planung der WM 2030 zustimmen.

Allerdings gibt es auch viel Kritik gegen die Ausrichtung in Saudi-Arabien.