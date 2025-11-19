Anzeige
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App

FC Barcelona: Robert Lewandowski soll FC Bayern nach Ansage Millionen gekostet haben

  • Aktualisiert: 20.11.2025
  • 11:08 Uhr
  • ran.de

Hat der FC Barcelona Robert Lewandowski vom Toreschießen abgehalten, um einer Millionenzahlung an den FC Bayern München zu entgehen? Dies legt zumindest eine neue Biografie über den Star-Stürmer nahe.

Schon im Oktober machten Berichte die Runde, dass der FC Barcelona dem FC Bayern München noch immer 20 Millionen bis 45 Millionen Euro für den Transfer von Robert Lewandowski im Sommer 2022 schulden würde.

Auf der Jahreshauptversammlung dementierte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen deutlich: "Die Frage ist leicht zu beantworten: Es ist bezahlt!"

Anzeige
Anzeige

Die Bundesliga und die 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Um eine weitere Zahlung in Millionenhöhe könnte sich Barca allerdings herumschlawinert haben.

In der neuen Biografie zu Robert Lewandowski "Lewandowski - the Real Deal" schreibt der polnische Autor Sebastian Staszewski, Barcelonas Chefetage habe den Stürmer in der Saison 2022/23 zwei Spieltage vor Schluss in einem Meeting gebeten, keine weiteren Tore mehr zu erzielen. Auch Klub-Präsident Joan Laporta soll an dem Gespräch teilgenommen haben.

Anzeige

Zwei Tore fehlten wohl zur Millionenzahlung

Hintergrund: Zu dem Zeitpunkt hatte der Angreifer bereits 23 Ligatore auf dem Konto. Bei 25 Treffern wäre demnach eine Bonuszahlung an den FC Bayern in Höhe von 2,5 Millionen Euro fällig geworden.

Lewandowski sei von der Bitte zunächst überrascht gewesen. Sportlich hielt sich das Risiko für Barca aber in Grenzen: Die Meisterschaft war den Katalanen zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr zu nehmen.

Ob absichtlich oder nicht: Weitere Saisontore erzielte Lewandowski danach nicht mehr. Eine Torflaute, die dem FC Bayern offenbar Millionen kostete.

Mehr News und Videos
FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp Nou
News

So gigantisch wird Barcas Camp-Nou-Rückkehr

  • 19.11.2025
  • 21:59 Uhr
imago images 1045974088
News

Von Vinicius genervt? Kroos überrascht mit Geständnis

  • 18.11.2025
  • 19:07 Uhr
Trainiert hat Barca schon im neuen Camp Nou
News

Rückkehr fix: Barca ab sofort wieder im Camp Nou

  • 17.11.2025
  • 17:55 Uhr
Streitet mit PSG: Kylian Mbappé
News

Transfer geplatzt: PSG fordert Mega-Summe von Mbappé

  • 17.11.2025
  • 17:14 Uhr
imago images 0795178339
News

Vor NFL-Gastspiel: Real Madrid ändert Stadionnamen

  • 15.11.2025
  • 16:04 Uhr
Lamine Yamal
News

Lamine Yamal: Ein Frühstarter auf Rekordjagd

  • 14.11.2025
  • 10:45 Uhr
Real Madrid v Villarreal - La Liga MADRID, SPAIN - OCTOBER 4: Head coach Xabi Alonso of Real Madrid gives tactics to his player Jude Bellingham during the La Liga match between Real Madrid and Vill...
News

Real Madrid: Fünf Stars offenbar unzufrieden mit Alonso

  • 13.11.2025
  • 15:21 Uhr
ESP: RC Celta - FC Barcelona, Barca Liga match 2025-2026, Date 12 Robert Lewandowski of FC Barcelona celebrates after scoring goal during the La Liga match 2025-2026, date 12 between RC Celta and F...
News

Vintage-Lewy liefert! Barca nutzt Real-Patzer

  • 09.11.2025
  • 18:13 Uhr
Real-Trainer Xabi Alonso
News

Alonso im Fokus - zweifelt Präsident Perez?

  • 09.11.2025
  • 12:10 Uhr
Hansi Flick war nach dem Spiel in Brügge bedient
News

Barca-Coach Flick fordert vor Spiel bei Celta Vigo mehr Kampfgeist

  • 08.11.2025
  • 14:18 Uhr