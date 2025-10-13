Slowakei siegt und hofft weiter auf Endspiel gegen Deutschland

Die Slowakei darf weiter auf ein Endspiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um das direkte WM-Ticket hoffen. Das Team von Trainer Francesco Calzona gewann am Montag sein Heimspiel gegen Luxemburg mühsam 2:0 (0:0) und ist vor den letzten beiden Spieltag punktgleich mit Tabellenführer Deutschland (beide 9) Zweiter der Gruppe A. Adam Obert (55.) und Ivan Schranz (72.) trafen.

Die Slowakei, die zum Auftakt überraschend das DFB-Team 2:0 geschlagen hatte, musste zuvor am Freitag beim 0:2 in Nordirland seine erste Niederlage hinnehmen. Sollten die Slowakei (daheim gegen die Nordiren) und Deutschland (in Luxemburg) am 14. November ihre vorletzten Spielen gewinnen, spielen sie drei Tage später in Leipzig den Gruppensieger aus. Aufgrund des direkten Vergleiches würde dann den Slowakei ein Unentschieden reichen.