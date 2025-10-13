Anzeige

Oliver Baumann Der Hoffenheimer steht wie mittlerweile gewohnt zwischen den Pfosten. Hat deutlich mehr zu tun, als am vergangenen Freitag in Sinsheim. Mit dem Ball verbesserungswürdig. Verpasst hier und da die Chance, das Spiel schnell zu machen. Zudem sind einige lange Bälle ungenau. In der 60. Minute führt ein solcher zur besten nordirischen Chance. Rettet zwei Minuten vor Schluss den Sieg. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Kommt diesmal nicht in die alles beherrschende Rolle, die er noch gegen Luxemburg spielte, weil die deutschen Ballbesitzphasen nicht lang genug sind. Auch der Kapitän bekommt keine Ruhe ins Spiel der eigenen Mannschaft und ist am Ende zu Befreiungsschlägen bereit. ran-Note: 4

Jonathan Tah Kein gutes Spiel des Bayern-Stars. Lässt sich einmal zu leichtfertig von Galbraith überspielen. Daraus entsteht Reids Chance auf den Ausgleich (43.). Nach dem Seitenwechsel mitunter etwas verloren. Bei fast allen gefährlichen Aktionen der Gastgeber mit von der Partie. Wichtiger Block kurzt vor dem Schlusspfiff. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck Hat im Spielaufbau zu Beginn viele Freiheiten. Nutzt die für ein paar gescheite Diagonalbälle. Nimmt sich in der Anfangsphase auch einen Abschluss aus der Distanz, der aber drüber segelt. In der zweiten Halbzeit Turm in der Abwehrschlacht. Mit Abstand bester Defensivspieler der Nagelsmann-Elf. ran-Note: 2

WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert 1 / 23 © Xinhua Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert

Die WM 2026 rückt immer näher. Auch das Kontingent der feststehenden Teilnehmer wird größer und größer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben. © ZUMA Press Wire USA

Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen? © SOPA Images Kanada

Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt. © Agencia-MexSport Mexiko

Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0. © AFLOSPORT Japan

Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team. © Sports Press Photo Neuseeland

Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen. © Sebastian Frej Iran

Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein. © 2022 Getty Images Argentinien

Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann. © AFP/SID/FADEL SENNA Usbekistan

Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation. © SOPA Images Jordanien

Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ... © 2025 Getty Images Südkorea

... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme. © 2025 Getty Images Australien

Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien. © 2025 Getty Images Brasilien

Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr. © 2025 Getty Images Ecuador

Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme. © 2025 Getty Images Uruguay

Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten. © 2025 Getty Images Paraguay

Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador. © 2025 Getty Images Kolumbien

Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor. © IMAGO/PanoramiC Marokko

Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht. © Imago/NurPhoto/SID/Ahmed Mosaad Tunesien

Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern. © AFP/SID/Abdel Majid BZIOUAT Ägypten

Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM! Als drittes afrikanisches Team haben die Ägypter ihre Qualifikation am vorletzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti klargemacht. Salah gelang dabei ein Doppelpack. Für Ägypten ist die WM 2026 bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt nahm das Team 2018 teil, auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde wartet das fußballbegeisterte Land jedoch noch. © IMAGO/NurPhoto Algerien

Als vierte nordafrikanische Mannschaft haben sich die Algerier für die WM 2026 qualifiziert. Dank des Wolfsburgers Mohamed Amoura, der gegen Somalia gleich zweimal traf, sicherte sich das Team das Ticket. Insgesamt ist Algerien nun zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. © IMAGO/Shutterstock Ghana

Ex-Bundesliga-Profi Otto Addo hat Ghana als Trainer zur WM 2026 geführt. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team des 50 Jahre alten Hamburgers mit 1:0 (0:0) in Accra gegen die Komoren. Mohammed Kudus von Tottenham erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Pleite hätte gereicht, weil Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor. Ghana qualifizierte sich als 21. Nation für die XXL-WM im Sommer 2026. © Imago/SID/Mohamed Elshahed Kap Verde

Diese WM-Teilnahme ist eine Sensation: Exot Kap Verde hat durch einen 3:0 (0:0)-Sieg gegen Eswatini erstmals das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft gelöst und Kamerun auf Rang zwei der Gruppe verdrängt. Mit 490.000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer zwei nach Island 2018 (330.000).

David Raum Nimmt seine Rolle als emotionaler Anführer ernst. Schimpft und gestikuliert fast in jeder Szene. Schlägt dazu gefährliche Standards. Eine seiner Ecke geht als Assist für Woltemades Führungstreffer (31.) in die Geschichtsbücher ein. Mit steigender Spieldauer - wie die gesamte Mannschaft – aber nachlassend. ran-Note: 3

Leon Goretzka Heute ist nicht das Spiel für die gefährlichen Besuche des Bayern-Achters im gegnerischen Strafraum. Der 30-Jährige versucht, das deutsche Spiel zu straffen, bleibt dabei aber überwiegend glücklos. Stemmt sich in der Schlussphase aber mit jeder Phase gegen den Ausgleich. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Hat die erste richtig gute DFB-Chance, als er einen Konter per Schlenzer aus 17 Metern abschließt, das Kreuzeck aber knapp verfehlt (19.). Bemüht sich nach Kräften, hat im Zweikampf aber nicht immer das beste Timing. Mit dem Ball sehr gefragt, spielt aber zu selten den raumbringenden Risikoball. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Darf wieder in der offensiven Dreierreihe beginnen. Wechselt mit Gnabry und auch Wirtz immer mal wieder die Positionen. Sein Glück findet er aber weder links noch rechts so richtig. Seine Riesenchance gleich nach Wiederanpfiff muss das 2:0 nach sich ziehen. Tut sie aber nicht. Zudem nach Gelb im nächsten Spiel gesperrt. Feierabend nach 65 Minuten. Schwache Partie. ran-Note: 5

Bundesliga-Transfergerüchte: Inter Mailand hat wohl Interesse an Freiburg-Keeper Noah Atubolu 1 / 11 © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen.

Serge Gnabry Sehr bemüht, seinen zuletzt starken Auftritten einen weiteren folgen zu lassen. Hat in Belfast aber zu selten das Spielglück auf seiner Seite. Den besten Versuch des Bayern-Stars holt Keeper Peacock-Farrell aus dem Winkel (70.). ran-Note: 4

Florian Wirtz Gemessen an den eigenen Möglichkeiten kommt vom Fußballer des Jahres zu wenig. In seinen Offensivaktionen blitzt zu selten die Genialität auf, die er in sich trägt. Es bleibt zu hoffen, dass Wirtz seine Formdelle bald überwinden kann. ran-Note: 4

Nick Woltemade Der Bann ist gebrochen. Der Stürmer von Newcastle United trifft zum Sieg (31.). Nach Ecke mit der Schulter. Egal. Es ist Woltemades erstes Tor für die A-Elf. Ansonsten reibt sich der Mittelstürmer in Duellen mit den beinharten Verteidigern der Gastgeber auf. Im Kombinationsspiel mit den Kollegen nicht so sicher wie schon gesehen. ran-Note: 3

Maximilian Beier Kommt nach 65 Minuten für seinen Vereinskollegen Adeyemi. ran-Note: 2

Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben 1 / 20 © Getty Images Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei

Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de) © 2025 Getty Images Timo Werner (RB Leipzig)

Position: Linksaußen/Mittelstürmer

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2022 © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2021 © ZUMA Press Wire Serge Gnabry (FC Bayern München)

Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2017 © 2025 Getty Images Leon Goretzka (FC Bayern München)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2018 © Ulmer/Teamfoto Manuel Neuer (FC Bayern München)

Position: Torwart

Alter: 39 Jahre

Im Verein seit: Juli 2011 © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Position: Linksverteidiger

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2023 © 2025 Getty Images Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: Juli 2019 © Kirchner-Media Emre Can (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2020 © Jan Huebner Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Matthias Koch Diogo Leite (1. FC Union Berlin)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © AFP/SID/RONNY HARTMANN Xaver Schlager (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 28 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Peter Gulacsi (RB Leipzig)

Position: Torwart

Alter: 35 Jahre

Im Verein seit: Juli 2015 © 2025 Getty Images Amadou Haidara (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 27 Jahre

Im Verein seit: Januar 2019 © 2025 Getty Images Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 33 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Nordphoto Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: Januar 2016 © Jan Huebner Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Januar 2012 © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Position: Mittelstürmer

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Januar 2022

Waldemar Anton Weil Nagelsmann in den letzten Minuten eine Fünferkette vor dem eigenen Tor installiert, kommt der Dortmunder auf den Platz. Er gewinnt ein paar Kopfballduelle, dann ist Schluss. ran-Note: keine Bewertung

Robert Andrich Ersetzt Pavlovic für die Schlussphase, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das gelingt. ran-Note: keine Bewertung

Jonathan Burkardt Ersetzt Woltemade in der Nachspielzeit. ran-Note: keine Bewertung